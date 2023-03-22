兩岸藝文活動交流 中國雜技團竟來台賣淫

多名中國女子利用兩岸藝文交流名義來台賣淫。（情境照）

2023/03/22 14:58

〔記者吳政峰／台北報導〕朱姓男子2015年間以辦理兩岸藝文活動為名，向內政部提交「衡陽市雜技團」來台表演的申請書，未料這些女團員抵台後竟從事賣淫工作。檢方查出，朱男多次利用類似手法協助多名中國女子來台賣淫，依違反兩岸人民關係條例起訴，高等法院22日認定朱男觸犯6罪，分判3年8月到3年10月不等徒刑。

判決指出，朱男成立多個民間協會並擔任負責人，2015年3月間，以「衡陽市雜技團」名義，向移民署提出來台藝文交流的申請案，並偽造印文及在職證明，詐騙審核官員，以助女子來台賣淫。

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2015年6月間，朱男故技重施，為了幫助中國賣淫團來台大賺皮肉錢，透過自己協會協助申請來台，並冒用「廣州星路文化傳播公司」名義，以取信移民署官員。

2016年間，朱男辦理「2016海峽兩岸原住民文創聯展～『感恩祭』」及「2016戲猴來客庄」等活動，三度偽造印文及在職證明，向移民署提出藝文交流申請，助賣淫團來台從事性交易。

高院認為，朱男的行為觸犯兩岸人民關係條例的圖利使大陸地區人民非法進入台灣地區，共6罪，22日分別判刑3年8月及3年10月不等徒刑，但未定應執行刑。可上訴。

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