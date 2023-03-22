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    消防危險加給輸雙北 台中市消防局：向中央爭取

    多位市議員質疑中市消防人員危險加給只有7成，雙北卻1倍，要求比照雙北。（圖由市府提供）

    多位市議員質疑中市消防人員危險加給只有7成，雙北卻1倍，要求比照雙北。（圖由市府提供）

    2023/03/22 13:19

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天（22日）召開大會，多位市議員質疑消防人員的危險加給，台中市只有7成，但台北市及新北市卻是一倍，難道台中市消防人員的命不值錢？要求比照台北市及新北市給予一倍。

    市長盧秀燕表示，會跟中央了解一下；台中市消防局長孫福佑表示，會加強人力，也會向中央爭取；市府表示，依據「修正消防、海巡、空中勤務、移民及航空測量機關專業人員危險職務加給表」附則7之2明定，桃園市、台中市、台南市、高雄市政府消防局得按原支等級支給數額最高加7成支給。

    時代力量市議員吳佩芸表示，台中的消防員人力不足，要負責災害搶救又要預防、巡邏，但危險加給卻僅7成，反觀台北市和新北市危險加給都達到一倍，難道台中消防員的勤務比較不危險嗎？吳佩芸表示，今年光是1月、2月，敬神掃墓祭祖的火災有49起、雜草垃圾243起，根據消防署的「消防、海巡、空中勤務、移民及航空測量機關專業人員危險加給表」，台北市及新北市消防員都可領一倍的危險加給，但是台中僅有七成，既然市府可以自籌，就應該達成一倍，要求請市府積極向中央爭取100%加成。

    國民黨市議員劉士州不滿地表示，台中市救難做得很好，很多災防人員冒生命安全去救災，為何危險加給台中市是7成，台北市跟新北市卻是一倍，雙北的人命比較重要，要求市府跟消防署爭取。

    民進黨市議員李天生質疑，危險加給台中市只有7成，但是雙北卻是1倍，但是這些都是市府的經費，是由台中市的預算所發，市府自己就可以編，不必推給中央。

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