停車場出入口擋道引爆2男互毆 警未開報案證明被控「吃案」

三民二分局督察組長侯智評說，員警疏忽未開立受理案件證明單申誡2次，所長也連帶處分申誡1次。（記者許麗娟攝）

2023/03/22 12:32

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區金獅湖周邊停車場18日發生2名男子互毆事件，雙方互控對方傷害，並由三民二分局鼎金派出所帶回查辦，卻未開立受理案件證明單給雙方，遭其中1人投訴遭警「吃案」，對此，三民二分局督察組今（22日）表示，對於員警疏忽記申誡2次，所長未盡監督責任給予申誡1次議處。

據了解，47歲白男18日下午到金獅湖旁的道德院參拜後，欲離開停車場時，發現出入口被1輛休旅車擋道，白男於下午1點54分報案，由於是私人停車場，員警於是通知休旅車主72歲陳男前往移車，白男等了約20分鐘陳男才到場，為此，白男不滿當場質問陳男，雙方因此爆發口角進而發生肢體衝突，過程中，陳男從車上拿著園藝用的小鋤頭向白男揮舞，導致白男耳朵受傷，而陳也控遭白打傷臉部。

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警方表示，下午2點18分員警獲報有停車糾紛傷害案立即派員前往處置，並將陳、白2人帶回派出所偵辦，由陳姓員受理處置，因雙方互提傷害告訴，陳員受理報案並對雙方製作完筆錄，惟疏忽未開立受理案件證明單，否認有「吃案」。

三民二分局督察組長侯智評表示，經調查，陳姓員警受理後未依作業規定開立受理案件證明單交予報案人，員警申誡2次，第1層主管（所長）未盡監督責任，予申誡1次議處，以資警惕，並責由偵查隊加強指導稽核，以維護民眾權益及防止同仁疏失。

警方到場處理，陳男與白男仍怒氣難消互控對方傷害。（民眾提供）

因停車坦出入口遭擋道，雙方駕駛起口角並爆發互毆。（民眾提供）

案發時陳男的休旅車擋住停車場出入口，讓白男等約20分鐘才前往移車。（民眾提供）

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