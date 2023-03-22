北市7旬老婦被詐500萬 信義分局長空中談防詐

北市警局信義分局透過各種活動進行反詐宣導。（記者邱俊福翻攝）

2023/03/22 12:31

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙手法層出不窮，稍有不慎就上當，近日北市1名7旬老婦便掉入假投資詐騙集團陷阱，騙光500萬積蓄，北市警局信義分局長陳炯志為能強化反詐宣導，減少民衆受害，昨在「快樂聯播網」跟主持人空中談防詐，期提升全民防詐免疫力。

信義分局表示， 為了增加民眾對於詐騙手法的了解，近期除了到國際自行車環台賽現場、各大超商及大型宗教活動場所執行防詐騙宣導外，分局長陳炯志昨與快樂聯播網「快樂TALK SHOW」節目主持人弘林，聯手透過大眾傳播媒體向民眾進行反詐騙宣導。

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陳炯志與受訪過程中，提到去年全國詐騙前3大發生案件，以「假網路拍賣」居冠、「假投資」居次、「解除分期付款」再次之，並深入剖析前3大發生案件相關詐騙手法，同時分享了日前民眾因誤信詐騙集團「保證獲利」、「穩賺不賠」話術而遭騙的慘痛經驗，希望透過真實發生的詐騙案例加深民眾記憶，強化民眾防詐騙自衛能力。

信義分局呼籲，要避免受騙，除不心存貪念外，遇事遵守「停」、「聽」、「看」守則，若接獲可疑電話，謹記「一聽、二掛、三查證」，切勿輕易上當受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

北市警局信義分局長陳炯志為能強化反詐宣導，減少民衆受害，在「快樂聯播網」跟主持人空中談防詐作為。（記者邱俊福翻攝）

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