「碰！」前車右轉後方騎士煞不及 當場卡進車底

邱姓騎士上午行經平鎮區延平路二段400巷，未注意前方右轉進巷口的黑色賓士商務車，緊急煞車自摔並卡進車底。（記者陳恩惠翻攝）

2023/03/22 12:31

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市平鎮的宋屋地區今天上午發生驚險車禍，邱姓騎士行經平鎮區延平路二段時，似乎未注意前方有輛黑色賓士商務車正在右轉進入巷內，待他驚見緊急煞車仍失控自摔，人也因衝擊力道過大，當場滑進車底受困前輪處，消防局第四救災救護大隊據報馳援，耗費20分鐘將邱男由車底救出送醫，雙方酒測值為0，肇事責任待釐清。

119勤指中心今天上午7點46分據報，位於平鎮區延平路二段400巷口發生交通事故，有機車騎士因煞車不及，摔入1輛黑色賓士商務車底並卡住受困，立刻派遣復旦分隊小隊長陳政宏共5名救難救護同仁駕駛消防車、救護車前往，6分鐘後抵達現場，發現有名男子因車禍受困車底，利用救助器材在上午8點12分順利讓他者脫困，初步檢傷發現，患者意識清醒，右鎖骨骨折、四肢及下巴多處擦傷，送醫救治。

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第四大隊長郭百倫指出，車禍事故有許多隱藏的危險，每位消防同仁皆須熟悉脫困流程及操作安全，最重要的是能使患者順利救出，藉由本次車禍救助，將平時訓練發揮出最大化，保障人民生命財產安全。

平鎮警分局交通隊調查，54歲王姓男子今天上午駕駛黑色賓士商務車行經平鎮區延平路二段依規定打右轉方向欲右轉進400巷口，行駛於後方同向直行於機車優先道的21歲邱姓男騎士，煞車不及自摔，倒地後向前滑進王男車下並卡在車底，經通報消防局協助脫困，這起事故也造成邱姓騎士右鎖骨骨折及身上多處擦挫傷，所幸送醫救護並無大礙，經檢測雙方均無酒後駕車情事，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清當中。

邱姓騎士上午行經平鎮區延平路二段400巷，未注意前方右轉進巷口的黑色賓士商務車，緊急煞車自摔並卡進車底。（記者陳恩惠翻攝）

邱姓騎士上午行經平鎮區延平路二段400巷，未注意前方右轉進巷口的黑色賓士商務車，緊急煞車自摔並卡進車底。（記者陳恩惠翻攝）

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