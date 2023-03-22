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    首頁　>　社會

    台南角頭通緝逃亡22年 今午從菲律賓遣返回台

    男子陳建寧（中）犯下擄人勒贖案逃亡海外，自2001年通緝至今，本月1日在菲律賓馬尼拉地區馬卡蒂市落網，經台、菲警方協商，今天遣返回台，上午已登機，預計下午抵達桃園機場後，直接解送地檢署歸案。（記者姚岳宏翻攝）

    男子陳建寧（中）犯下擄人勒贖案逃亡海外，自2001年通緝至今，本月1日在菲律賓馬尼拉地區馬卡蒂市落網，經台、菲警方協商，今天遣返回台，上午已登機，預計下午抵達桃園機場後，直接解送地檢署歸案。（記者姚岳宏翻攝）

    2023/03/22 12:04

    首次上稿 11:34
    更新時間 12:04

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台南安平角頭陳建文遭昔日小弟「蝦米」槍殺身亡，引發當地黑幫仇殺，而其胞兄陳建寧也因犯下擄人勒贖案逃亡海外，自2001 年通緝至今，本月1日在菲律賓警方協緝下，在菲律賓馬尼拉地區馬卡蒂市落網，經台、菲警方協商，今天（22日）同意將陳建寧遣返回台，預計下午抵達桃園機場，將直接解送地檢署歸案。

    據悉，陳男落網時，現場另有台籍吳姓、楊姓2名毒品通緝犯及陳姓少年等3人同時落網，且陳姓少年身上查獲5把手槍，菲國警方循線追查，本月20日又在馬卡蒂一處倉庫，起出該集團掌控的85把長、短槍，包括6把衝鋒槍及彈藥，台菲兩國警方正深入追查在逃共犯。

    陳建寧在2001年4月，因在嘉義犯下擄人勒贖案，遭法院判刑9年，嘉義地檢發佈通緝迄今，同時他因涉及妨害自由、違反護照條例等罪，另遭台中地檢署通緝。

    陳建寧胞弟為台南安平角頭陳建文，2021年2月遭昔日小弟「蝦米」槍殺身亡，當時告別式有3千人送行，且現場紅毯就有高衩旗袍妹站兩排，場面浩大；據悉，該場告別式是天道盟主「鐵霸」受陳建寧囑託治喪。

    菲律賓警方宣布破獲85把長短槍倉庫工廠。（記者姚岳宏翻攝Manila Bulletin Online）

    菲律賓警方宣布破獲85把長短槍倉庫工廠。（記者姚岳宏翻攝Manila Bulletin Online）

    菲律賓警方宣布破獲85把長短槍倉庫工廠。（記者姚岳宏翻攝UNTV）

    菲律賓警方宣布破獲85把長短槍倉庫工廠。（記者姚岳宏翻攝UNTV）

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