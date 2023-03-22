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    吉祥炒股案投保中心求償7203萬敗訴 前立委羅福助確定免賠

    前立委羅福助等人被控炒作吉祥全球股票，坑殺散戶，319名投資人透過投保中心向羅福助等人求償7203萬餘元，最高法院駁回上訴，確定免賠。（資料照）

    前立委羅福助等人被控炒作吉祥全球股票，坑殺散戶，319名投資人透過投保中心向羅福助等人求償7203萬餘元，最高法院駁回上訴，確定免賠。（資料照）

    2023/03/22 11:11

    〔記者張文川／台北報導〕前立委羅福助等人被控炒作吉祥全球股票，坑殺散戶，319名投資人不甘損失，透過財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心向羅福助等人求償7203萬餘元，一審、二審、更一審均認定，吉祥公司當年財報雖有未揭露羅福助等關係人交易，但該關係人交易經媒體報導後，股價並未顯著波動，無法確認投資人受到損害，判決羅等人免賠；最高法院駁回上訴，確定免賠。

    最高檢察署特偵組認定羅福助等人炒作吉祥全球股票，坑殺散戶，不法獲利新台幣8.4億餘元，其中疑有4億元匯到中國，2011年依違反證券交易法罪起訴羅福助、和多名吉祥主管。

    台北地院審理時，羅福助另案被控炒作桂宏公司股票、逃漏稅等案，被判刑4年定讞，羅在發監前夕棄保潛逃中國，台北地檢署發布通緝，時效至2030年12月。

    319名投資人透過財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（簡稱投保中心）提起民事訴訟，主張羅福助隱匿關係人交易，致使投資人誤信吉祥不實財報，直到2011年6月媒體揭露其財報不實後，股價受挫始知受騙，故向羅福助等人求償7203萬餘元。

    法院一審、二審均判投保中心敗訴，最高法院廢棄發回高院更一審。

    更一審2021年12月7日判決，認定吉祥全球公司財報雖然確實未揭露羅福助等關係人交易，但吉祥公司已於2008年4月30日公開資訊觀測站公布該交易訊息，並載明交易金額，投資人已知悉吉祥是以4.8億元處分相關房地產，2011年6月3日媒體報導此關係人交易消息後，吉祥的股價漲跌互見，並未見顯著波動，無法證明投資人遭受損失，故仍判投保中心敗訴。

    最高法院認為更一審判決認定無誤，駁回投保中心與投資人上訴，全案確定。

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