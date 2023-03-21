娶細姨可合法休妻嗎？大法官3/24宣示判決

憲法法庭3月24日將宣判裁判離婚重大事由釋憲案。（資料照）

2023/03/21 22:53

〔記者吳政峰／台北報導〕民法第1052條第二項但書規定「有責配偶不得訴請離婚」，也就是對於婚姻破綻應負起較大責任的一方，不得訴請離婚，但高雄少年及家事法院法官朱政坤與2名外遇男子質疑該條文侵害人民的婚姻自由，違反比例與平等原則，聲請釋憲，憲法法庭預定3月24日宣判，而依本屆大法官自由派居多的角度研判，違憲機率不低。

憲法法庭審理110年度憲三字第5號朱政坤等人聲請案（裁判離婚重大事由案），定於3月24日下午3時於憲法法庭（司法大廈4樓）宣示判決，屆時將同步直播。本屆大法官自由派居多，之前作成釋字第791號解釋，宣告「通姦除罪化」，故法界認為，本次的裁判離婚重大事由案，也有不小機率會宣告違憲。

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當時791號解釋內文提到「婚姻制度具有維護人倫秩序、性別平等、養育子女等社會性功能，且因婚姻而生之『永久結合關係』，亦具有使配偶雙方在精神上、感情上與物質上『互相扶持依存之功能』。故國家為維護婚姻，非不得制定相關規範，以約束配偶雙方忠誠義務之履行」，明確寫出婚姻的價值、意義與功能，大法官本次若要宣布違憲，論述除了勢必不能跟自己的791號解釋矛盾，還要敘明如何保障「被離婚者」的權利，以免把爛攤子丟給立法機關收拾。

民法第1052條規定，對於婚姻破綻應負起較大責任的一方，不得訴請離婚。支持者認為，此規定可保障婚姻制度的穩定性，不願受到婚姻約束者，可採同居，即無須負起法定婚姻應有的權利、責任與義務；反對者則主張，婚姻自由應包含離婚自由，限制有責一方不得訴離，違反平等與比例原則。

聲請釋憲的朱政坤強調，憲法尊重個人人格自由與追求幸福，也就是不只保障天下有情人終成眷屬，追求幸福，也該保障世間眾怨偶，好好分手，不再痛苦。能和很好，能離也很好；「已經失和，又離不開，最不好！」憲法法庭應宣告民法第1052條第2項但書違憲，讓立法者有機會能重新檢視離婚法制。

民法主管機關法務部則說明，若逕自刪除該規定，由單方決定婚姻是否無法維持，婚姻制度將形同虛設；反過來說，該規定是在保障被離婚者的權利，以達成公平性與婚姻制度的功能性與公共利益，目的正當，大法官應尊重立法者的選擇。

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