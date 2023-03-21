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    BLACKPINK粉絲付了7800拿不到票 幸遇好心人讓票入場圓夢

    BLACKPINK演唱會顏姓女粉絲（左二）遇網路詐騙，幸遇好心人讓票得償所願入場圓夢。（婦幼隊提）

    BLACKPINK演唱會顏姓女粉絲（左二）遇網路詐騙，幸遇好心人讓票得償所願入場圓夢。（婦幼隊提）

    2023/03/21 22:58

    〔記者黃良傑／高雄報導〕南韓人氣女團BLACKPINK來高雄世運主場館開唱，台南20多歲顏姓女粉絲和友人誤信網路詐騙，高價購買2張演唱會門票，先付了一半訂金7800元，約好演唱會當天交票，再付清另一半，結果被騙放鴿子，求助派駐會場的婦幼隊員警，恰遇多買了2張票的蔡姓男歌迷，願以原價賣給被害人，讓顏女圓夢入場看偶像。

    高市婦幼隊前天於BLACKPINK演唱會場外，設立行動派出所提供便民服務，女警邱莉華、蘇敏郡駐點行動派出所，一名熱心歌迷因多買了2張門票，得知有BLACKPINK粉絲被騙失金，卻仍沒有票可進場，便主動向警方詢問有無遭購票詐騙的民眾報案，願意原價讓票給不幸遭詐騙的粉絲。

    恰巧顏女遇網路詐騙，花高價付7800元訂金購買2張門票，從台南興奮抵達高雄世運主場館後，才知受騙無票進場，顏女向機動派出所向女警求助，女警為雙方拉線，讓顏女如願以償，買到原價僅2300元門票，開心進場聽偶像BLACKPINK演唱。

    警方表示，南韓人氣女團BLACKPINK展開世界巡迴演唱會，接連於18、19日在高雄左營世運主場館開唱，吸引大批人潮，演唱會門票秒殺完售，沒搶到票又渴望親臨演唱會的民眾，只好到網路上搜尋願意讓票的賣家，甚或找黃牛購票，顏女因此受騙，聽完演唱會後，她於昨天向台南警方報案。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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