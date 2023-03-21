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    首頁　>　社會

    「花錢去見4個永遠不會認識你的人」 牧師談BLACKPINK引網論戰

    韓國女子天團BLACKPINK上週末在高雄開唱，掀起追星潮。不過有牧師表示無法理解，稱「看不懂這個世界」引發論戰。（圖擷取自BLACKPINK臉書、圖擷取自張光偉臉書；本報合成）

    韓國女子天團BLACKPINK上週末在高雄開唱，掀起追星潮。不過有牧師表示無法理解，稱「看不懂這個世界」引發論戰。（圖擷取自BLACKPINK臉書、圖擷取自張光偉臉書；本報合成）

    2023/03/21 23:06

    〔即時新聞／綜合報導〕韓國女子天團BLACKPINK上週末在高雄開唱，掀起追星潮，9萬張票瞬間秒殺。不過有牧師發文表示無法理解，稱「看不懂這個世界」、「大家願意付4400元到最高黃牛10萬元，去見4個永遠不會認識你的人」貼文一出引來不少網友熱議。

    新店行道會主任牧師張光偉19日在臉書發文表示，不少人寧願花錢和時間去看BLACKPINK，也不願加入教會，並稱這是他看不懂的世界，「大家願意付4400元，最高黃牛10萬元，去見4個永遠不會認識你的人」、「大家不願意認識一位願意為你死在十字架上的最好的朋友」。

    貼文一出引來正反兩方網友討論，有人表示「我寧願住在教會一輩子也不會想去聽什麼演唱會」、「牧師，教會要加油」，但也有人認為「不用這樣捧一踩一」、「你可以請耶穌親臨現場看看，應該票房也不錯」、「要傳教就傳教，但莫名其妙拿耶穌跟BLACKPINK比真是黑粉問號」。

    張光偉事後則補充，他並非批評BLACKPINK，只是想表達現代教會是不是沒有活出耶穌的價值，他也稱「不是BLACKPINK的問題，不是耶穌的問題，是現代教會的問題」。

    張光偉20日再次發文，表示認同網友的看法，「因為有價值就會花時間來證明，大家心中會覺得要捍衛自己愛的，有價值就會要捍衛」，他也稱BLACKPINK很有才華，自己也會追星，甚至願意為劉德華花10萬元買黃牛票。

    韓國女子天團BLACKPINK上週末在高雄開唱，掀起追星潮。不過有牧師表示無法理解，稱「看不懂這個世界」引發論戰。（圖擷取自BLACKPINK臉書）

    韓國女子天團BLACKPINK上週末在高雄開唱，掀起追星潮。不過有牧師表示無法理解，稱「看不懂這個世界」引發論戰。（圖擷取自BLACKPINK臉書）

    新店行道會主任牧師張光偉表示，不少人寧願花錢和時間去看BLACKPINK，也不願加入教會，並稱這是他看不懂的世界。（圖擷取自張光偉臉書）

    新店行道會主任牧師張光偉表示，不少人寧願花錢和時間去看BLACKPINK，也不願加入教會，並稱這是他看不懂的世界。（圖擷取自張光偉臉書）

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