烏日分局轄區金融機構阻詐68萬 分局長一一致謝神隊友

烏日分局長尤啓南（左二），感謝金融機構行員協助阻詐。（記者陳建志翻攝）

2023/03/21 21:43

〔記者陳建志／台中報導〕台中市警局烏日分局轄區，今年至今共接獲銀行、郵局行員通報阻詐4件，共攔下被詐騙的款項達68萬8200元，烏日分局長為感謝行員當「神隊友」，特別前往4家金融機構，致贈感謝狀、獎盃及禮券，一一向協助的行員致謝。

烏日分局表示，今年至今共接獲轄區龍津郵局蔡姓行員、彰化銀行大肚分行鐘姓保全、烏日郵局劉姓行員、台中銀行烏日分行陳姓行員，通報攔阻詐騙款項共計4件新台幣68萬8200元，保住民眾的辛苦積蓄。

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其中台中銀行烏日分行陳姓行員，因發現民眾臨櫃匯款3200元時神情有異，研判遭詐騙，立刻通報警局前往攔阻，順利保住民眾積蓄。

烏日分局長尤啓南為對金融機構行員的敏銳度表示感謝，近日特別前往4家金融機構，致贈感謝狀、警察寶寶獎盃及禮券，感謝行員對轄區治安的貢獻，行員都說這是自己應該做的，以後會更積極阻詐、通報。

尤啓南也趁機向現場民眾宣導，強調詐騙手法日新月異，警察及金融機構為了阻詐不遺餘力，也特別提醒民眾，如接獲詐騙電話，或疑似詐騙情形，可撥打110或165反詐騙專線諮詢，由員警協助解惑並防止詐騙憾事發生。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

烏日分局長尤啓南（左四），感謝金融機構行員協助阻詐。（記者陳建志翻攝）

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