為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    烏日分局轄區金融機構阻詐68萬 分局長一一致謝神隊友

    烏日分局長尤啓南（左二），感謝金融機構行員協助阻詐。（記者陳建志翻攝）

    烏日分局長尤啓南（左二），感謝金融機構行員協助阻詐。（記者陳建志翻攝）

    2023/03/21 21:43

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市警局烏日分局轄區，今年至今共接獲銀行、郵局行員通報阻詐4件，共攔下被詐騙的款項達68萬8200元，烏日分局長為感謝行員當「神隊友」，特別前往4家金融機構，致贈感謝狀、獎盃及禮券，一一向協助的行員致謝。

    烏日分局表示，今年至今共接獲轄區龍津郵局蔡姓行員、彰化銀行大肚分行鐘姓保全、烏日郵局劉姓行員、台中銀行烏日分行陳姓行員，通報攔阻詐騙款項共計4件新台幣68萬8200元，保住民眾的辛苦積蓄。

    其中台中銀行烏日分行陳姓行員，因發現民眾臨櫃匯款3200元時神情有異，研判遭詐騙，立刻通報警局前往攔阻，順利保住民眾積蓄。

    烏日分局長尤啓南為對金融機構行員的敏銳度表示感謝，近日特別前往4家金融機構，致贈感謝狀、警察寶寶獎盃及禮券，感謝行員對轄區治安的貢獻，行員都說這是自己應該做的，以後會更積極阻詐、通報。

    尤啓南也趁機向現場民眾宣導，強調詐騙手法日新月異，警察及金融機構為了阻詐不遺餘力，也特別提醒民眾，如接獲詐騙電話，或疑似詐騙情形，可撥打110或165反詐騙專線諮詢，由員警協助解惑並防止詐騙憾事發生。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    烏日分局長尤啓南（左四），感謝金融機構行員協助阻詐。（記者陳建志翻攝）

    烏日分局長尤啓南（左四），感謝金融機構行員協助阻詐。（記者陳建志翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄女約見男網友 卻接到恐嚇電話要求幫還債務
    2023/03/21 09:59

    高雄女約見男網友 卻接到恐嚇電話要求幫還債務
    突然變成「雞蛋富翁」！ 台南警送百顆蛋感謝銀行阻詐
    2023/03/09 18:13

    突然變成「雞蛋富翁」！ 台南警送百顆蛋感謝銀行阻詐

    親子共讀好處多！專家分享實用技巧大補帖
    阻詐逾5億！銀行員、超商店員獲表揚 盧秀燕鞠躬感謝
    2023/02/21 18:54

    阻詐逾5億！銀行員、超商店員獲表揚 盧秀燕鞠躬感謝
    徹底洗腦？台中大叔匯款投資股票 見警改口「買賓利」堅持要匯
    2023/02/16 19:36

    徹底洗腦？台中大叔匯款投資股票 見警改口「買賓利」堅持要匯

    低波動穩配息 富坦穩月收基金績效強
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播