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    首頁　>　社會

    暴躁男校門口徘徊亮刀嚇學生 花蓮警方速逮人法辦

    花蓮市有毒品前科的王姓男子日前在市區一間高中門口徘徊，疑似拿著刀械對著學生咆嘯，遭花蓮警方逮捕。（花蓮警分局提供）

    花蓮市有毒品前科的王姓男子日前在市區一間高中門口徘徊，疑似拿著刀械對著學生咆嘯，遭花蓮警方逮捕。（花蓮警分局提供）

    2023/03/21 17:34

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市有毒品前科的王姓男子日前在市區一間高中門口徘徊，突然對著學生咆嘯「笑什麼？笑屁啊？」，學生嚇到躲進校園內，男子還亮刀要求輸贏，嗆聲「下課來堵人」，經學校教官向男子勸說後，該名男子才情緒稍緩後離去，花蓮警分局今通知男子到案，訊後依恐嚇罪嫌函送法辦。

    花蓮警分局指出，17日上午8點多，花蓮市某高中3名學生於學校門口前聊天，突然遭一名陌生男子大聲喝斥，被害3名學生受到驚嚇隨即快步進入校園，男子卻亮出疑似刀械之物並向被害3名學生叫囂恐嚇，民意派出所獲報後旋即啟動鷹眼小組並立即鎖定涉案人身分，並通知涉案人到案說明。

    33歲王姓男子否認持刀恐嚇，向警方辯稱是因為被學生撞到，覺得學生態度很差才口氣大聲喝斥，手上拿的是木刀，並非刀械。據了解，王男去年12月也在花蓮市區嫌棄路上車輛太吵，在路上蛇形急煞車擋下被害車輛，拿出一把空氣槍朝被害車主做射擊動作恐嚇，被警方查獲毒品移送法辦。

    花蓮警分局強調，任何危害校園安全情事，警方都將嚴查嚴辦，絕不寬貸，花蓮分局將持續加強校園安全維護，務必讓學生都有安心學習的環境。

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