科技富豪槓上2保母 怒控辱罵、爆打小孩 北檢分案調查

科技富豪告2名保母辱罵、爆打小孩，台北地檢署分案調查。（資料照）

2023/03/21 17:07

〔記者錢利忠／台北報導〕李姓女子被某科技大廠負責人的長子、某基金會董事長聘為到府保母，卻傳出保母遭小孩攻擊及被辭退、拿不到資遣費等民事糾紛；事後，資方反控李、潘姓2名保母涉辱罵、掌摑小孩，也分別對2女提告傷害、強制及誹謗等罪，另提出民事求償。關於2女被提刑事告訴的部分，台北地檢署已分他字案調查中。

這起勞資糾紛起源於去年9月，李女出面指控，其透過網路求職，獲某基金會董事長聘為到府保母，某次她協助小孩訂正作業，小孩卻抓狂，拿鉛筆及書本攻擊她，造成她的眼鏡破損，手臂、大腿等多處受傷，當晚她即被莫名辭退，還拿不到資遣費。

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去年9月，李女向台北地院提出民事求償，並投訴媒體，呼籲有類似遭遇的保母挺身而出。

此事經媒體曝光後，該基金會董事長認為李女不實爆料，也對李女提告，並指控李女接下保母工作後，於去年7月13日開始實習，8月1日開始上工陪伴6歲小孩；然而，李女上工第3天，家長外出工作，由李女陪小孩寫作業時，卻發生爭議事件。

該基金會董事長指控，李女不顧小孩反對，強行擦拭小孩寫好的作業，並要求小孩重新訂正，小孩使用手邊的鉛筆等物品，試圖干擾李女擦拭，李女明知應以正向紓解方式安撫及引導，卻用暴力拉扯小孩雙手手腕、手臂，並搶走小孩手中的鉛筆，除刺激小孩情緒，還造成小孩遭鉛筆刺傷。

事發後，資方認為李女能力不足，同意李女辭職及解任其保母工作，並結算李女14日的工作報酬共6萬5560元；資方指出，出於善意還多付，湊至8萬元整，但李女卻不滿足，還要求更多資遣費及精神賠償，甚至揚言若不依其要求給付，將讓資方一家「不好過」，不久即向媒體爆料，聲稱遭6歲幼童「施暴」，內容渲染及不實，嚴重戕害幼童隱私權利及資方的名譽，造成幼童難以抹平的創傷，為此對李女提出傷害、強制及誹謗等刑事告訴，另提出民事求償。

除了李女一案之外，另名潘姓保母也發生勞資糾紛，資方指控，潘女去年11月15日早上，陪小孩搭娃娃車去幼兒園途中，因小孩將裝乳牙的小瓶子弄丟，先大聲怒斥小孩，還掌摑小孩的頭、臉等部位，小孩無力反抗，也不敢作聲，之後潘女竟變本加厲地連續多次暴打、掌摑小孩，造成小孩的頭部、眉間、臉頰嚴重鈍傷、紅腫，潘女施暴過程全被行車紀錄器錄下。

資方委任律師審視行車紀錄器錄到的影音、驗傷單等證據後，已對潘女提出刑事傷害罪告訴，並對潘女提出民事求償。

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