國小貼公告警告颱風勿停車 車主愛車毀損提國賠勝訴

颱風來襲校樹倒塌毀車，國小雖貼公告警示，仍得賠錢給車主。此為示意圖與新聞無關（讀者提供）

2023/03/21 14:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前年盧碧颱風來襲，高雄傳出零星災情，周姓車主把愛車停在苓雅區國小旁停車格，被倒塌校樹壓毀，周女怒告國賠求償近9萬元，校方喊冤稱已有貼公告警告車主勿停放，但法官認為校方未盡妥善管理校樹之責，判須賠償5萬餘元。

判決指出，前年8月，盧碧颱風襲台，雖然颱風眼未從高雄登陸，但仍造成南台灣傳出部分零星災情；周姓車主把愛車停在苓雅區國小旁的停車格，結果國小校樹被強風吹倒，直接壓在愛車上面，周女事後修車修了8萬多元，加上修車期間代步的交通費，向國小求償8萬9千餘元。

請繼續往下閱讀...

高雄簡易庭審理時，校方喊冤指出，學校有盡力照顧校樹，且颱風來襲前，校方還特地在校園週邊公告「此樹種根淺易倒，為避免樹倒砸傷您的愛車，建請車主勿將愛車停放於此路樹附近」，是車主不聽勸才讓愛車被壓毀，責任不在校方。

法官認為，校方把公告和警戒線放置在周女愛車停車格的西南側，並沒有在周女停車格附近設置路擋或標誌，一般人基於經驗及信賴原則，無法預測把愛車停放在政府合法設置的停車格會產生危害，且校方明知校樹「根淺易倒」卻沒有防範傾倒，因此認定有過失之責，判校方應賠5萬餘元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法