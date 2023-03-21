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    撿台灣八哥套「鐵環」 騷擾保育類野生鳥類判拘役

    楊男撿拾台灣八哥並於腳上套「鐵環」，台中地院判處拘役10日。（資料照）

    楊男撿拾台灣八哥並於腳上套「鐵環」，台中地院判處拘役10日。（資料照）

    2023/03/21 14:34

    〔記者張瑞楨／台中報導〕楊姓男子在去年4月間，撿到一隻特有鳥種台灣八哥的幼鳥，他沒有送交主管機關，而是私自飼養並在雙腳套上鐵環，限制八哥的活動範圍，八哥不時以鳥喙啄鐵環，去年8月被警方查獲，他承認飼養八哥，但辯稱不知八哥是保育鳥類，他與台中地檢署檢察官協商認罪，台中地方法院依「野生動物保育法」的非法騷擾保育類野生動物罪，判處拘役10日，可易科罰金1萬元與上訴。

    中檢的起訴書指出，楊男有公共危險案件前科記錄，2021年秋天出獄，去年（2022年）4月間，他在中市大里區拾獲八哥的幼鳥1隻，未經主管機關許可，將八哥攜回住處飼養於鳥籠中，並於111年5月間，將八哥的雙腳套上鐵環，限制八哥的活動範圍，並增加八哥的身體、活動負擔，干擾野生動物的正常生存模式及行為，使這隻保護類野生動物與自然生態環境隔絕，行為受到腳上鐵環干擾，不時以鳥喙啄鐵環，以此方式騷擾八哥。

    警政署保安警察第七總隊第五大隊於去年8月查獲，台中地檢署偵查時，楊男承認飼養八哥，去年5月間將八哥雙腳套上鐵環，因八哥不時啄鐵環，他於去年7月間將鐵環移除，他辯稱，不知道八哥是保育類野生動物等語。

    判決書則指出，楊男於偵查時認罪，與檢察官達成協商，檢察官向台中地院聲請，改依協商程序而判決，台中地院依「野生動物保育法」第42條第1項第1款的「非法騷擾保育類野生動物罪」，屬於累犯，處拘役10日，可易科罰金1萬元，可上訴。

    特有動物研究保育中心的網站指出，台灣的原生種八哥，屬於台灣本島的為「特有亞種」，另有人指出，台灣八哥擅長模仿人類講話，早年被大肆捕抓，目前已列為國家二級保育動物。

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