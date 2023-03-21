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    首頁　>　社會

    想聞她特殊的的髮香…男子竊戴女大生安全帽上了癮！

    女大生發現隔壁機車腳踏墊上正是她所遭竊的鯊魚頭造型安全帽。（記者蔡清華翻攝）

    女大生發現隔壁機車腳踏墊上正是她所遭竊的鯊魚頭造型安全帽。（記者蔡清華翻攝）

    2023/03/21 09:26

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區20歲張姓男子，因自己安全帽不見了，隨手竊取放置在路旁機車上的安全帽，拿來自己使用，安全帽一股特殊的髮香味，用了之後不想歸還，不料，6天後失竊的安全帽被女大生認出報警逮人，張被依竊盜罪嫌函送法辦。

    楠梓警分局加昌派出所14日19時許接獲22歲廖姓女大生報案稱，將機車停放在信昌街上離開去吃飯，回來後發現放置在機車座墊上的灰色鯊魚頭造型安全帽不翼而飛懷疑遭竊，安全帽價值約4000元。

    經員警到場調查，因現場沒有監視器可調，所以第一時間查無所獲，全案陷入膠著，然而廖女20日16時許下課時，將機車停放在住家旁的巷弄內，停妥後，忽然發現隔壁機車腳踏墊上正是她所遭竊的鯊魚頭造型安全帽，立刻聯繫警方到場查證，並循線通知張男到案說明，張男到案後坦承偷竊。

    張男指稱，當天因為自己的安全帽不見了，然後就在附近找安全帽的時候，在地上發現這頂安全帽，因為跟他原本的安全帽外觀和大小都長得一模一樣，當下以為是自己的，所以就撿起來使用。

    張男隨後也表示，該頂安全帽帶有一股特殊的髮香味，仔細想想應該不是自己的，但也沒想過要歸還，就一直留著自己用，沒想到闖了大禍，感到十分後悔。

    女大生鯊魚頭造型安全帽失而復得。（記者蔡清華翻攝）

    女大生鯊魚頭造型安全帽失而復得。（記者蔡清華翻攝）

    女大生6天後找到自已失竊的安全帽。（記者蔡清華翻攝）

    女大生6天後找到自已失竊的安全帽。（記者蔡清華翻攝）

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