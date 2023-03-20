神岡桶屍案》一包50公斤水泥用了6包 檢警不排除有共犯

檢方今天依殺人等罪將蔡女提起公訴。（資料照）

2023/03/20 22:40

〔記者許國楨／台中報導〕檢警偵辦神岡桶屍案，發現裝屍體的橘色桶子內，起碼被倒入6包水泥，除了每包重達50公斤水泥外，連同搬運水泥、混拌泥沙、使用水泥攪拌電鑽都需要較大力量，依常理研判蔡女無法一人完成搬運封屍，不排除仍有共犯，儘管已起訴蔡女，仍針對其人際網絡及交往對象持續釐清中。

涉重嫌的蔡姓女子在羈押4個月後，至今口風仍緊不鬆口認罪，但仍被依殺人等罪提起公訴，台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝表示，嫌犯自白並非案件起訴唯一要件，此案經承辦檢察官胡宗鳴、協辦檢察官謝謂誠與台中市警局成立專案小組偵辦後，根據論理、經驗法則以及相關的涉案事證，認為已達到起訴的心證門檻，今天上午偵結。

請繼續往下閱讀...

但此案並未因起訴蔡女而告一段落，專案小組透露，水泥原料每包重達50公斤，裝屍體的橘色桶子內起碼被倒入6包，加上搬運水泥、混拌泥沙、使用水泥攪拌電鑽都需要較大力量，且棄置桶屍工廠應非第一現場，連同移動屍體的過程，依常理研判，蔡女無法一人搬運器材，甚至獨力完成整個桶屍封屍流程，不排除仍有共犯在逃。

期間專案小組將蔡女的閨蜜、酒店同事、客人逐一清查過濾，起碼已約談15人，但都欠缺具體事證，將針對其人際網絡及交往對象持續釐清，讓全案得以水落石出、真相大白。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法