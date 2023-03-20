司法報你知》每年300多萬各類型案件 專業法院法庭解決紛爭

位於總統府旁的司法院。（記者楊國文攝）

2023/03/20 20:37

〔記者楊國文／台北報導〕根據司法院的統計資料，台灣一年大概有300多萬案件，案件類型五花八門，若透過專業法院、專業法庭進行審判，將能被妥善、有效率的審理，司法院舉例，像「智慧財產及商業法院」，或者「勞動專業法庭」或專股來審理特定種類的案件，都有助妥適解決紛爭。

司法院指出，在法院會看到各式各樣不同類型的紛爭，從刑事案件、買賣糾紛、公司併購、專利侵權、都市更新等，案件類型五花八門。

請繼續往下閱讀...

隨著社會的發展，許多案件除了法律爭議之外，若能對特定專業領域有一定的掌握程度，更有助於妥適解決紛爭。透過不同的「專業法院」、「專業法庭」，讓受過相關領域專業訓練法官，可以分配到專業法庭進行審判，讓案件能夠被妥適、有效率的審理。

究竟專業法院（庭）有哪些？司法院表示，最眾所周知的專業法院，莫過於藏身在新北市板橋車站大樓裡的「智慧財產及商業法院」，因為智慧財產事件及商業事件，都需要高度的專業性，例如專利侵權案件可能涉及工業、設計、材料等專業知識，或是商業事件可能有財務報表、資產分析等領域，這些專業領域往往需要一定的知識背景才能夠理解，因此透過成立專業法院，讓法官接受相關訓練外，更增設「技術審查官」、「商業調查官」角色，來協助法官進行審理。

另外，像少年事件或家事事件，因為都涉及青少年自我人格的健全發展，所以除了各地院都設有少年及家事法庭外，在高雄還有一間少年及家事法院，專門審理少年事件和家事事件。

除了專業法院之外，法院也設有專業法庭或專股來審理特定種類的案件，例如，根據勞動事件法規定而成立的「勞動專業法庭」、納稅者權利保護法規定設立的稅務專業法庭、依照醫療法而設立的醫事專業法庭等。

至於專業法庭帶來審判的效果方面，司法院說，進入專業法庭審理的法官，除了本身的法律專業之外，通常也對專業法庭所屬的領域累積有一定程度的專業知識或經驗，如法官若取得司法院核發的專業法官證明書，就會有比較高的機會進入專業法庭審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法