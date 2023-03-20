浮報工程款等套取資金 同開前董事長詹庚辛判2年
〔記者楊國文／台北報導〕股票上市的同開科技（3018），現年85歲前董事長詹庚辛、歲前總經理詹德仁父子等公司高層，被控2005年至2013年間利用承攬新北市板橋浮洲合宜住宅等多處新建工程案，要求下游廠商虛偽交易或浮報工程款套取資金，導致同開公司多支付1億100餘萬元工程款，一審依證券交易法特別背信罪將詹庚辛、詹德仁父子各判刑4年6月，高等法院考量詹庚辛父子均坦承犯行，且繳回犯罪所得，有減刑適用，今輕判2人各2年徒刑，詹德仁另獲緩刑4年；全案可上訴。
高院亦審酌同開公司其他5位涉案高層符合減刑規定，依和詹氏父子相同罪名，均予減刑，判決如下：包括前總經理呂金晃、前副總陳文楷均涉犯4罪，刑度相同，各4罪判刑1年2月至1年10月，分別緩刑2至4年；前副總李善民涉4罪，被判刑1年2月至1年6月，均緩刑2至4年；前協理張進昌犯下2罪，各判1年7月、緩刑3年及判刑1年11月、緩刑4年；前協理郭國勇判1年8月、緩刑3年。
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判決指出，詹庚辛等人曾任同開公司（現已更名為隆銘綠能科技）董事長、總經理、副總、協理等職務，分別利用2015年承攬華亞科技公司新建廠房、2008年承攬群創光電公司竹南廠新建工程、2010年新世紀光電二廠新建工程、2011年承攬昱成光能公司苗栗廠興建工程、2013年承攬浮洲合宜住宅新建工程案，要求下游廠商配合虛偽交易或浮報工程款，將溢領款項用來支付承攬工程的仲介、業主員工酬謝金、佣金、福利金或其他私人利用等，總計讓同開公司多支付1億100餘萬元工程款，造成公司、股東權益受損。