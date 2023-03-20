浮報工程款等套取資金 同開前董事長詹庚辛判2年

高等法院審理認為同開前董事長詹庚辛等人涉浮報工程款等不法套取資金，今依證交法罪嫌判詹庚辛2年徒刑。可上訴。（記者楊國文攝）

2023/03/20 18:49

〔記者楊國文／台北報導〕股票上市的同開科技（3018），現年85歲前董事長詹庚辛、歲前總經理詹德仁父子等公司高層，被控2005年至2013年間利用承攬新北市板橋浮洲合宜住宅等多處新建工程案，要求下游廠商虛偽交易或浮報工程款套取資金，導致同開公司多支付1億100餘萬元工程款，一審依證券交易法特別背信罪將詹庚辛、詹德仁父子各判刑4年6月，高等法院考量詹庚辛父子均坦承犯行，且繳回犯罪所得，有減刑適用，今輕判2人各2年徒刑，詹德仁另獲緩刑4年；全案可上訴。

高院亦審酌同開公司其他5位涉案高層符合減刑規定，依和詹氏父子相同罪名，均予減刑，判決如下：包括前總經理呂金晃、前副總陳文楷均涉犯4罪，刑度相同，各4罪判刑1年2月至1年10月，分別緩刑2至4年；前副總李善民涉4罪，被判刑1年2月至1年6月，均緩刑2至4年；前協理張進昌犯下2罪，各判1年7月、緩刑3年及判刑1年11月、緩刑4年；前協理郭國勇判1年8月、緩刑3年。

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判決指出，詹庚辛等人曾任同開公司（現已更名為隆銘綠能科技）董事長、總經理、副總、協理等職務，分別利用2015年承攬華亞科技公司新建廠房、2008年承攬群創光電公司竹南廠新建工程、2010年新世紀光電二廠新建工程、2011年承攬昱成光能公司苗栗廠興建工程、2013年承攬浮洲合宜住宅新建工程案，要求下游廠商配合虛偽交易或浮報工程款，將溢領款項用來支付承攬工程的仲介、業主員工酬謝金、佣金、福利金或其他私人利用等，總計讓同開公司多支付1億100餘萬元工程款，造成公司、股東權益受損。

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