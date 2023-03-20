峨眉停車場雙屍命案 陳福祥5度判死最高法院開庭擇期「生死辯」

台北市峨眉停車場8年前發生雙屍槍擊命案，陳福祥5度遭判死，最高法院今開準備庭，並擇期進行「生死辯」。（資料照）

2023/03/20 15:32

〔記者溫于德／台北報導〕台北市峨眉停車場8年前發生雙屍槍擊命案，歷審都認定陳福祥罪行重大、無教化可能，5度判死，最高法院今天下午開準備庭，並擇期進行「生死辯」。

最高法院受命法官汪梅芬認為，就陳福祥被判死刑部分，合議庭認為有必要公開審理，因此今日先行準備程序。陳男律師指出，高等法院更三審的量刑過重，並未考量對陳男有利部分；蒞庭檢察官則表示，原判決認事用法並無不當，應儘速駁回上訴，判陳男死刑定讞。

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法官隨後整理本案爭點，包括陳福祥殺害蔡鎧陽是否符合兩公約中情節最嚴重的犯罪？這種犯罪是否須判處死刑？以及量刑是否不當？法官表示，檢辯對爭點辯論後，合議庭會做出判決，決定是否判陳福祥死刑定讞。

2015年1月13日，當時40歲的陳福祥自稱有10公斤的毒品K他命想賣，在北市峨眉停車場和藥頭指派交易的蔡宗育（24歲）、蔡鎧陽（21歲）碰面。陳男叫蔡鎧陽去買飲料，趁空檔開6槍射殺蔡宗育，再開3槍殺害買東西回來的蔡鎧陽，然後向藥頭謊稱完成交易，取走440萬元貨款、逃亡14天被捕。

台北地院一審、高院二審都認定陳福祥犯下兩個殺人罪，且殺人手段兇殘，難以教化，均判死刑；但最高法院認定台大醫院精神鑑定報告並未排除陳男有矯治可能，二審卻未傳喚鑑定人，將全案撤銷發回。

高院更一審時，陳福祥辯稱，原本並未打算殺害兩人，是見到蔡宗育手摸腰部，以為有帶槍，才「先下手為強」殺人，後又因為他向蔡鎧陽說「死了一個，你不要動，我跑就好」，蔡鎧陽卻回罵「幹！你衝三小（台語）」，且有彎腰動作，他才起殺機對蔡鎧陽開槍。

更一審指陳福祥有殺人的直接故意，且台大醫院鑑定結果為再教化可能性低，第三度判陳1個死刑以及1個無期徒刑，合併判處死刑。但最高法院又指更一審量刑辯論程序不完備、精神鑑定調查不詳盡、殺人動機也有待釐清，二度撤銷發回更審。

高院更二審仍認陳福祥槍殺兩人，手段殘忍，無教化可能，第4度判陳男死刑。全案上訴後，最高法院第3度發回高院更審；高院更三審第5度判陳男死刑。

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