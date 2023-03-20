小吃店掛羊頭賣狗肉 泰籍乾姊弟聯手開賭場

開小吃店的47歲張姓泰國籍女子和39歲泰籍乾弟弟江納經營撲克牌職業賭場，小吃店白天正常營業，晚上則搖身一變職業大賭場，桃市警蘆竹分局蒐證多日，昨（19日）深夜見時機成熟持搜索票進入逮人。（記者陳恩惠翻攝）

2023/03/20 12:35

〔記者陳恩惠／桃園報導〕在桃市蘆竹區大新路經營小吃店的47歲張姓泰國籍女子，由於常與同鄉友人聚賭成習，索性與來台後才認的39歲泰籍乾弟弟江納經營撲克牌職業賭場，小吃店白天正常營業，晚上則搖身一變職業大賭場，桃市警蘆竹分局蒐證多日，昨（19日）深夜見時機成熟，持搜索票進入，除逮捕泰籍乾姊弟外，另逮獲2名台籍、1名越籍和18名泰籍賭客，查扣236萬餘元賭資和抽頭金，全案依賭博及社會秩序維護法送辦。

蘆竹分局表示，張姓泰女原在大新路邊間一棟二層樓平房經營小餐館，沒想到因為個人嗜賭成性，竟於3週前和同鄉乾弟弟合夥經營撲克牌賭場，白天以小吃店為障眼法，夜晚則1人主持賭場，1人把風，透過同鄉友人口耳相傳，陸續邀集其他賭客前來聚賭，由於該賭場出入複雜、夜間人聲鼎沸，早已遭到轄區大竹派出所鎖定，並列入「清源專案2.0」七大執行目標盤點處所。

請繼續往下閱讀...

蘆竹分局專案小組經連日蒐證，見時機成熟，昨（19）天晚上11點持桃園地方檢察署所開出之搜索票，一舉攻入屋內，當場逮獲涉嫌經營賭場的張姓乾姊弟及賭客共23人，另查扣現金賭資共新臺幣177萬5千580元、美金102元、泰銖3萬5千741元、抽頭金新臺幣54萬8千395元及賭具撲克牌3副。

蘆竹分局呼籲，賭博之害猛於虎，請勸誡身邊親朋好友，切勿沾染賭博惡習。另為貫徹警政署淨化社會治安的決心與政策，警方將持續針對不法幫派、黑道團體進行嚴厲掃蕩，維護社會治安與秩序。

開小吃店的47歲張姓泰國籍女子和39歲泰籍乾弟弟江納經營撲克牌職業賭場，小吃店白天正常營業，晚上則搖身一變職業大賭場，桃市警蘆竹分局蒐證多日，昨（19日）深夜見時機成熟持搜索票進入逮人。（記者陳恩惠翻攝）

蘆竹警方除逮獲涉嫌經營賭場的張姓乾姊弟及賭客共23人，另查扣現金賭資共新臺幣177萬5千580元、美金102元、泰銖3萬5千741元、抽頭金新臺幣54萬8千395元及賭具撲克牌3副。（記者陳恩惠翻攝）

蘆竹警方除逮獲涉嫌經營賭場的張姓乾姊弟及賭客共23人，另查扣現金賭資共新臺幣177萬5千580元、美金102元、泰銖3萬5千741元、抽頭金新臺幣54萬8千395元及賭具撲克牌3副。（記者陳恩惠翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法