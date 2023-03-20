2歲雙胞胎誤觸車鎖受困大哭！ 龜山警方小心破窗救援

桃市馬姓女子駕車搭載2歲雙胞胎外出，行經龜山區興達路某超商前臨停購物，留在車內的兒子們意外誤觸車鎖受困大哭，媽媽嚇得報警處理，大林所巡邏員警經取得車主同意後破窗。（記者陳恩惠翻攝）

2023/03/20 09:25

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市馬姓女子昨（19日）天中午駕車載著2歲的郭姓雙胞胎兒子，行經龜山區興達路某超商前臨時停車，購物返回驚見車門不僅遭反鎖，雙胞胎也在車內哭得上氣不接下氣，讓她嚇到，趕緊向桃市警龜山分局求救，大林派出所巡邏員警到場，取得雙胞胎的父親郭姓車主同意，緊急破窗救童，不一會兒就讓這對可愛的雙胞胎回到媽媽懷抱。

龜山分局說，大林所巡佐余家榮、警員陳冠宇擔服巡邏勤務時，接獲於龜山區興達路上有雙胞胎男童反鎖在白色轎車內的訊息，立刻趕抵現場，2員見孩子已經哭得面紅耳赤，若等候鎖匠恐還得耗費一段時間，於是聯繫郭姓車主取得同意後現場破窗。

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警方說，破窗時，請媽媽協助呼叫車內雙胞胎兒子離車窗遠一點，員警當場以警棍尖端小心敲打車窗角落，以免玻璃碎片噴濺傷及雙胞胎，短短幾分鐘就順利擊破車窗，救出受困2童交由媽媽，解除雙胞胎兒子的反鎖驚魂記。

馬女說，當時將車輛臨停路邊欲進入便利商店，不料留於車上的雙胞胎碰觸車鑰匙導致車輛反鎖，兒子們可能因此受到驚嚇而在車內放聲大哭，她擔心兒子們在車內時間過長氧氣不足，無計可施下只好向警方求助。

大林派出所長曾儒義提醒，家長下車時切記不可以將嬰幼兒留在車內，即使短暫離開也必須將鑰匙隨身攜帶，養成下車前查看後座的習慣，停車後亦務必鎖好車門防止孩童誤入，避免嬰幼兒在密閉車內造成熱傷害，甚至導致死亡的憾事發生。

龜山警方取得車主、雙胞胎父親同意後，破窗救童。（記者陳恩惠翻攝）

桃市馬姓女子駕車搭載2歲雙胞胎外出，行經龜山區興達路某超商前臨停購物，留在車內的兒子們意外誤觸車鎖受困大哭，媽媽嚇得報警處理。（記者陳恩惠翻攝）

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