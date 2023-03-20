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    入主飛特立航空 前董座涉掏空認罪獲緩刑

    全台最大的私人飛機營運公司飛特立航空。（擷取自飛特立官網）

    全台最大的私人飛機營運公司飛特立航空。（擷取自飛特立官網）

    2023/03/20 09:23

    〔記者溫于德／台北報導〕全台規模最大私人飛機營運公司飛特立航空，前董座楊宿智5年前因直升機事故身亡，其遺孀陳吉利將股權賣給馮竣嗣，馮卻涉嫌上任後擅自挪用公司資產7000多萬元，並販售2架飛機未遂。台北地院考量馮承認犯行，也只剩下621萬多元未還，依3個業務侵占罪判應執行刑2年，再依背信未遂罪判得易科罰金之刑5月，緩刑5年。可上訴。

    2010年成立的飛特立航空，業務包括商務、醫療等專機服務，以及地勤服務、飛機採購、託管、銷售及維護管理等，是全台最大且唯一同時營運國際級商務及醫療專機的私人航空公司。

    2018年6月，楊宿智在美國意外身故，董事會進行改選，選出馮竣嗣擔任董事長兼總經理，馮卻涉嫌指使員工開立6200萬元的支票，用來支付其入主飛特立的訂金，另涉嫌挪用公司350萬元款項，用於清償私人債務；馮也主導將公司的20萬美元款項，流入其經營的永流公司。

    2019年9月飛特立董事會緊急撤換馮竣嗣，並查出他分別與買家簽約，以1500萬美元、500萬美元價格，企圖賣掉2架公司的飛機，並收下100萬美元訂金，對馮提告侵占、背信等罪。

    北院認為，馮竣嗣擔任飛特立公司董事長期間，竟利用職務之便將財物侵占入己，且馮本應為飛特立公司謀取利益，不得違背任務，卻犯背信犯行，實有不該。

    但考量馮竣嗣坦承犯行，並陸續歸還侵占款項，目前僅剩621萬多元未還，北院依3個業務侵占罪判他有期徒刑2年，至於販賣飛機未遂部分則依背信未遂罪判得易科罰金之刑5月，並提供80小時義務勞務；緩刑5年。

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