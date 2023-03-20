為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    彰化市移工宿舍暗夜火警 1命危2傷送醫搶救

    2023/03/20 02:54

    〔中央社〕彰化市彰南路一段一棟移工宿舍昨天深夜起火，現場冒出濃煙，彰化縣消防局派出大批人車趕往灌救，救出2名女子，另有1名男子跳樓逃生，共3名移工送醫，其中1女失去生命徵象。

    彰化市彰南路一段一棟移工宿舍昨天深夜發生火警，彰化縣消防局獲報派遣線西、鹿港、彰化等共計11個分隊趕往搶救，由於火災現場持續冒出黑煙，消防局直到今天凌晨仍在場處理，現場1人自行逃出、2人獲救，其中1名女子呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。

    彰化縣消防局今天凌晨透過訊息表示，昨天深夜受理彰化市彰南路一段住宅火災案，出動各式消防車輛21輛、消防人員45人前往搶救，昨天深夜11時10分火勢撲滅，救出2名女性，其中1人OHCA、1人輕微燒燙傷，另1名男子跳樓逃生造成左小腿骨折，共3名移工送醫。

    另外，彰化市長壽街一家豆腐店昨天晚間也發生火警，由於屋內放置大量瓦斯鋼瓶，消防員趕緊搬出灑水降溫以免爆炸。消防局表示，19日晚間受理長壽街某豆腐店火災案，派遣各式消防車輛17輛、消防員37人前往搶救，昨晚10時30分火勢撲滅，無人受傷。（編輯：何宏儒）1120320

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播