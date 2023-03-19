曾性侵胞妹再遭控伸狼爪 二審查後判前科男清白

2014年曾性侵過胞妹的林姓男子，又被胞妹控訴在2018年第二度性侵，台南高分院查認罪證不足、判林男無罪。示意圖，與本案人物無關。（記者王俊忠攝）

2023/03/19 23:54

〔記者王俊忠／台南報導〕曾於2014年與2位胞弟一起性侵胞妹的16歲林姓男子，接受少年感化教育1年，之後回家，林男胞妹又控已20歲的林男再次對她性侵。但林男否認再性侵、並說自己有女友，沒必要這麼做，可能是他管妹妹交男友，妹妹才如此指控。台南高分院法官查認女方有中度身障、供詞前後不一，罪證不足，判林男無罪；還可上訴三審。

檢方上訴二審指出，成年的林男是有中度身心障礙的A女胞兄，A女指控在2018年11月某日，林男在家要她拿衣服到林男位於3樓的房間，胞兄並喝令她躺在床上、自行脫去褲子，她畏於胞兄的權勢，只能聽命行事，任由胞兄對她性侵得逞。

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訊時，林男說當時胞妹有拿衣服到他3樓的房間，但絕未對妹妹亂來；他並坦言曾在2014年6月（年約16歲）與兩位弟弟出於好奇心，一起性侵年僅13歲的胞妹，那次做錯事後，他被送到少輔院接受感化教育1年，有得到教訓，不可能再犯，2018年那時他也有女朋友，根本不必對胞妹這麼做，可能是他會管妹妹交男朋友的事，妹妹才說他再次對她性侵。

台南高分院合議庭調查、訊問A女與3位社工，法官表示A女第1次跟洪姓社工是說胞兄把她拖進房間，其有不從、反抗，胞兄就壓制、毆打她，事情發生後，父母親都知道。這說法與A女在檢方偵訊時指她不敢反抗，胞兄也未壓制、毆打她，父親並不知此事的供詞不同。

法官並說，另名陳姓社工聽到有身心障礙的A女陳述遭性侵情事，是否確實是指2018年間之事？抑或是2014年的前案之事？有無混淆可能，陳社工也無從確認。顯見A女曾於2014年遭受3位兄弟性侵，高中時交男友被林男與父親反對過，其陳述有前後不一、混亂分歧，難辨真偽的情形，是否可信，並非無疑，從全案證據資料，難認定林男罪證充分，只能諭知林男無罪。

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