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    載通緝犯被追進死巷擦撞警車 妨害公務無罪改判另一罪2月刑

    機車載通緝犯被追進死巷與警車擦撞，妨害公務無罪改判另一罪2月刑。（民眾提供）

    機車載通緝犯被追進死巷與警車擦撞，妨害公務無罪改判另一罪2月刑。（民眾提供）

    2023/03/19 21:45

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄陳姓男子騎機車載李姓通緝犯行經鼓山區，因停等紅燈超越停止線，被所長周信宏及員警上前攔查，陳男拒檢還加速竄逃，騎進鼓山區龍德路死巷內，警方指控陳為掩護通緝犯友人，掉頭停路中與警車擦撞，被依妨害公務送辦，但法官警方勘驗秘錄器，認定被告並未衝撞員警，改判妨害公眾往來安全罪，處刑2個月、得易科罰金。

    判決書指出，被告陳男於去年9月間深夜，騎乘機車搭載通緝犯李男，行經鼓山區翠華路與華安街路口，停等紅燈超越停止線，被巡邏員警發現要求盤查，因李男為通緝身分，陳男未停車受檢，還加速逃離現場。

    2人機車雙載自華安街往東左轉馬卡道路，直行駛入中華一路巷內，右轉南屏路直行駛入龍德路，沿途闖越路口紅燈，致生道路往來之危險，最終駛入高雄市鼓山區龍德路死巷內，被警方當場逮捕，並依妨害公務移送法辦。

    檢方支持警方，認為被告見無法逃離，竟將機車回頭轉向衝撞於後追趕的警用機車，導致警用機車車身損壞，另涉犯毀損公務員職務上所掌管的物品，以及對公務員依法執行職務時，施強暴脅迫罪嫌，陳男否認有衝撞警用機車。

    高雄地院法官勘驗蒐證影片，發現被告騎入死巷，橫停於路上，員警所騎乘的機車往前行進與被告的機車碰撞，員警向前壓制被告，並未見到有衝撞員警的動作，判決妨害公務無罪，但接密的時間內，竟連續闖紅燈的危險行為，已涉及妨害公眾往來安全罪，判刑2個月、得易科罰金。

    機車載通緝犯被追進死巷與警車擦撞，妨害公務無罪改判另一罪2月刑。（民眾提供）

    機車載通緝犯被追進死巷與警車擦撞，妨害公務無罪改判另一罪2月刑。（民眾提供）

    機車載通緝犯被追進死巷與警車擦撞，妨害公務無罪改判另一罪2月刑。（民眾提供）

    機車載通緝犯被追進死巷與警車擦撞，妨害公務無罪改判另一罪2月刑。（民眾提供）

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