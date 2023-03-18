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    法務部開出4-6位檢察長缺額 檢審委員對外徵求人選

    法務部公布今年檢察長需用名額為4-6名。（記者吳政峰攝）

    法務部公布今年檢察長需用名額為4-6名。（記者吳政峰攝）

    2023/03/18 20:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕法務部18日公布今年檢察長需用名額暫定4-6名，負責提出入圍名單的檢察官人事審議委員會其中9名民選委員，同日對外徵求報名人選，有意自薦或推薦他人者，應於3月31日以前，檢具相關資料後向任何一位民選委員報名均可。

    法務部18日啟動遴任檢察長程序，9位民選委員發布聯合公告，公開辦理2023年度遴任檢察長建議人事審議案。

    公告指出，9位民選檢審委員即日起至3月31日下午5時30分止，受理檢察長候選人的報名或具名推薦。若推薦他人者，應加註事先已徵詢本人有無意願，民選檢審委員亦將逐一確認推薦者身分，及本人有意願才會納入，如本人表示無意願者，不予納入。

    9位民選檢審委員將於3月31日上午10時許，第一次公布全部報名及有意願的被推薦者名單、現職及司法官期別，供全國檢察官檢視有無遺漏及正確性。同日下午5時30分許截止報名後，委員將盡速公布最後彙總的全部報名及有意願被推薦者名單、現職及司法官期別。

    逾截止期間才向票選檢審委員報名的候選人，依法雖仍具有候選人資格，但其有無規避全國檢察官公評及廣徵意見等情，將列入民選檢審委員審酌考量的範圍。

    民選委員將於4月13日（四）召開會前會討論入圍名單，並於4月14日（五）正式檢審會會議，將民選委員提出的建議入圍名單，提請全體檢審委員討論及審議。

    有意報名者應以電子郵件傳送報名表予民選委員。報名表格式不拘，但須包含姓名、現職及服務單位、歷年服務單位及職稱；有提供適任檢察長的事蹟或資歷尤佳。推薦他人者，須具名推薦並加註事先已徵詢本人有無意願。如已向最高檢或高檢署人事室報名者，毋須再向票選檢審委員報名。

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