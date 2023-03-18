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    首頁　>　社會

    女童離家出走只留電話號碼 媽媽打過去心全碎了⋯⋯

    年僅12歲女童住張男家，並發生10次性關係，其母聽聞心碎了。（情境照，與本案無關）

    年僅12歲女童住張男家，並發生10次性關係，其母聽聞心碎了。（情境照，與本案無關）

    2023/03/18 16:56

    〔記者吳政峰／台北報導〕2018年間桃園一名12歲女童離家出走，只留下一張寫著電話號碼的紙條，媽媽返家後找不到人，心急如焚撥打女兒所留的電話，並請警察協助找人，得知愛女不僅住在號碼所有人張男的家中，兩人還發生10次性關係，晴天霹靂心都碎了。高等法院認定張男觸犯與未滿14歲女子性交罪、共10罪，日前判他5年徒刑。

    女童2018年間透過交友軟體結識張男，張男聽聞女童嫌父母對她管教甚嚴，同意收容。女童見狀，趕緊寫了一張紙條給爸媽，上面載明張男的電話號碼，隨即離家出走投靠張男。

    女童母親返家遍尋不到愛女，看到紙條上的電話號碼，心急如焚地打過去，質問「你有沒有和女童在一起？」張男否認，並以「上班很忙」為由掛斷電話；母親鍥而不捨，再度致電問「你認不認識女童？」張男答「不認識」，再度掛電話。

    母親焦急地找警方協助，員警打給張男，未料張男連警察都不甩，還情緒激動怒嗆「不要再騷擾我！」警方研判事態嚴重，趕緊登門找人，果然發現女童在張男家。

    女童住在張男家5天，未支付任何費用，在媽媽的關心下，她終於卸下心防，承認該段期間和張男嘿咻10次，母親聽完心都碎了。因與未滿14歲女童發生性關係屬於公訴罪，警方立刻把張男依妨害性自主罪嫌移送法辦，起訴後，女童媽媽請求法院從重量刑。

    高院指出，張男明知女童年僅12歲，對於性行為的認識程度及自主能力未臻成熟，竟為滿足個人私慾而與她發生10次性行為，考量張男犯後迄未與女童和解，女童母親請求從重量刑，兼衡其國中畢業、擔任板模臨時工、素行紀錄、犯後態度等因素，評議後判他5年徒刑，可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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