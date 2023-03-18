6旬單身女網路找愛落圈套 3年被騙光1300萬積蓄

刑事局提醒「假交友、真詐騙」。（刑事局提供）

2023/03/18 15:52

〔記者邱俊福／台北報導〕北市一名6旬的林姓女子，單身多年，透過國外網路尋找愛情，結識一名自稱英國籍年紀相仿的加油站承包商後，落入假交友詐團圈套，3年來陸續被對方以將至新加坡拓展事業等為由借款，直至今年初被騙光1300萬積蓄，欲向姪子借錢，繼續匯給對方，家人才發現她可能受騙，陪同向警方報案。

刑事局表示，林女一直沒有結婚，3年前在朋友鼓勵下透過國外網站，認識一名自稱英國籍年紀相仿的加油站承包商後，雙方以結婚為前提交往，並以WeChat聯繫，後來對方向林女表達將至新加坡拓展事業，之後不斷以繳交材料費、信用卡遺失、繳交地方稅、買相關設備等為由向林女借錢。

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期間，林女曾有懷疑，對方則不斷以虔誠天主教徒為由說服，並羅織會與林女共創石油王國的憧憬，讓林女深陷其中。直到今年1月間，已無存款的林女為繼續匯款給對方，向姪子借錢時，家人才發現有異，懷疑林女可能受騙，立即陪同林女至警察機關報案，但已受騙高達1300萬元。

刑事局表示，這類「假交友、真詐騙」的網路愛情，去年被害人共計2083人，男性及女性各半，被害人多集中在20歲以上未滿60歲的青壯年，約占8成1，顯見青壯年仍為此類詐欺案件的高風險族群，因此提醒，民眾使用交友軟體或各大社交平台遇到對方帥氣美麗大頭照，並提出以「結婚為前提交往」，卻在聯繫過程中拒絕見面或視訊，事後卻利用投資、親人生病等理由借錢時，請先別被愛情沖昏頭，應與周邊親朋好友討論，或向警方查詢，就能守住荷包。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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