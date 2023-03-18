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    檢察長需用名額公佈預計4-6人 4/21公布遴定結果

    行政執行署署長林慶宗即將歸建檢察體系。（資料照）

    行政執行署署長林慶宗即將歸建檢察體系。（資料照）

    2023/03/18 12:37

    〔記者吳政峰／台北報導〕行政執行署署長林慶宗即將屆齡65歲，依法須回任檢察體系；高檢署台中分署檢察長張清雲也即將任滿70歲退休。法務部考量兩職缺將空出，另還有部分單位首長至今尚未派任，18日公布今年的檢察長需用名額為4-6名，預計4月21日公布遴定人選。

    林慶宗8月達司法行政人員屆齡退休年齡65歲，依法官法規定3個月前應予回任檢察官；張清雲10月屆滿檢察長任職年齡70歲上限。法務部另有審酌部內國際及兩岸法律司司長、保護司司長出缺，綜合考量後，提出預估檢察長職缺數4至6名。

    法務部表示，除了林慶宗回任、張清雲屆齡、兩個私長出缺，部長蔡清祥將一併考量其他尚未任滿（6年）的檢察長過去整體表現是否稱職，或是否調任其他司法行政職務以增加不同歷練，故預估此次擬任檢察長的職缺數為4至6名。

    有意出任檢察長的檢察官，可依慣例於一個月內向檢察官人人事審議委員會的9位民選委員報名，民選委員討論後，將自行提出入圍名單（需用名額的2倍人選，即8到12名），送交4月14日加開的正式檢審會審議。

    檢審會將把通過的入圍名單送交蔡清祥遴任，並於4月21日的每月例行檢審會，公布勾選後的新任及遷調檢察長名單，徵詢檢審委員意見。

    法務部指出，檢察長遷調作業若涉及法務部單位主管或行政執行署署長的派任，依法屬行政院派免權責，將再函報行政院核定。相關調動人員將配合行政院核定日期，儘速擇期辦理交接，統一到任新職，以利業務無縫接軌，無縫接軌延續推展各項法務工作，維護民眾權益。

    法務部說明，蔡清祥對於張清雲及林慶宗在檢察體系及行政執行機關任內的辛勞及貢獻，表達肯定與感謝，為順利遴選適任的接任人選，考量當前各檢察機關正積極推動掃黑、緝毒、打詐等攸關民眾權益的政策，加上年底也將緊鑼密鼓展開有關明年總統大選及立法委員選舉的查察賄選等工作，為使各項業務持續貫徹執行，法務部擇定於4、5月間統一展開新一波檢察長人事調動。

    法務部強調，遴選原則為「公正、公開、透明、無私」，遴任資格則應考量品德操守、學識經驗、辦案能力、領導統御、行政經驗、溝通協調、敬業態度、政策落實等特質指標，讓適任者有機會出線，帶領檢察機關繼續向前邁進。

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