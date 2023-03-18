惡劣！7旬女車手建議詐團挑好看照片 還要求「多派案賺律師費」

7旬女車手被訴求上游「多派案賺律師費」，桃園地檢署檢察官斥她不知悔改，依詐欺罪嫌起訴並建請法院從重量刑。（記者鄭淑婷攝）

2023/03/18 10:25

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕73歲陸姓老婦人因缺錢花用，去年8月起加入詐騙集團當車手，該詐團主要以戰地醫師、軍官誘騙女網友，陸婦還給上游建議「用這張照片顏值高，會迷死很多妹妹」，檢警清查她擔任車手共提領上千萬贓款、得手報酬30萬元，她去年因詐欺被台北地檢署起訴後，還求上游多派案賺律師費，桃園地檢署檢察官近日依詐欺罪嫌將她起訴，斥她不知悔改，建請法院從重量刑。

陸婦在詐團擔任車手，桃園市有名女網友誤入詐團愛情陷阱，去年12月20日詐團以「我擔任外科醫師，現在該處在戰爭，想辦退休，希望可幫助我逃離」，並以受傷照片取信，女網友想救對方脫離戰地，允諾交付10萬元，陸婦接獲詐團指示前往取款，得手後其中1萬元為報酬，其餘換成虛擬貨幣匯入詐團電子錢包帳戶。

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今年1月16日詐團再以相同手法犯案，向女網友佯稱班機天氣不佳，被迫停在中國，要求女網友再給80萬元贖他，女網友允諾提供20萬元，就在等待時察覺有異，報警逮捕前來取款的陸婦，扣得3支手機及現金等證物。

陸婦坦承犯案，供稱已向多名被害人取款，從中獲得20多筆報酬，其餘錢都轉成虛擬貨幣交給上游；檢警清查扣案手機，發現陸婦提領贓款高達千萬元，獲取報酬約30萬元，與上游的對話還曾建議「你要寫姓名、年籍、身高、學歷、專長、職業，如果用這張照片，顏值高會迷死很多妹妹」。

更惡劣的是，陸婦去年曾因詐欺被台北地檢署起訴，她未悔改反倒變本加厲，要上游多派案件給她，要聘請律師助她脫離牢獄之災，檢方斥陸婦視被害人畢生財產為無物，犯後不知悔改、多次推諉不知，顯見未有真心悔改並藐視我國對詐團深惡痛絕，依詐欺罪起訴陸婦並建請法院從重量刑，以示懲戒。

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