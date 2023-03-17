真．8+9！八家將少年遭斥責 竟與隊員圍毆爸爸出氣

八家將隊員替少年出氣，涉嫌圍毆其父被高雄高分院判刑。（資料照）

2023/03/17 21:35

〔記者鮑建信／高雄報導〕八家將郭姓少年遭到父親斥責，竟找黃姓隊員等3名友人涉嫌聯手圍毆爸爸，地方法院判其中2人要關，高等法院高雄分院改依單純傷害罪，判處3年4月到6月不等徒刑，均宣告緩刑3年。

判決書指出，2021年11月5日晚上8點多，郭姓少年的父親在屏東縣潮州鎮某廟宇前要求兒子移走神明香火袋，雙方發生口角，郭父斥責他後，走到附近的佛具店喝酒。

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當晚9點35分，郭姓少年與八家將友人黃姓、郭姓、紀姓等3名成年人及潘姓少年討論神明之事，得知郭父酒後常對兒子有不當行為，為了替他出氣，決定找郭父理論。

黃男等人來到佛具店，郭姓少年質問父親，其他人作勢助陣，郭父一度被抬走，從板凳掉落地面，後來被圍毆打傷，還遭大聲辱罵。

潮州分局接獲報案到場，協助郭父送醫治療，調閱監視器畫面追查，將黃男等3名成年人移送地檢署法辦，郭姓和潘姓少年則函送少年法庭。

屏東地院調查，認定黃男等3人在公共場所聚眾施暴，重判紀姓和郭姓成年人各8月徒刑，黃男則處易科刑6月。黃男等人不服，提出上訴，高雄高分院認定是單純傷害罪，紀男和郭男改判徒刑6月，黃男處徒刑4月，均可易科罰金，且宣告緩刑3年，期間交付保護管束，可上訴。

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