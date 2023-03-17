新北樹林「炒飯正妹」爆紅 快炒店因這原因被罰

炒飯正妹爆紅，連帶造成她掌廚的熱炒店被爆料炒台占用人行道，警方開罰限期改善，業者今天已自行移除，還道於民。（記者吳仁捷翻攝）

2023/03/17 17:03

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林模特兒炒飯正妹林彤爆紅，未料她所屬的快炒店被民眾踢爆，炒台佔用人行道，還遮蓋導盲磚，民眾直呼是路霸，樹林警分局彭厝所昨到場開罰，要求限期改善，今天再到場了解，確認炒台已移除還道於民，相關爭議因此落幕。

有網友在新北市樹林一家熱炒店買中餐時，發現掌廚者是一位漂亮的女廚師，拍照上傳網路分享，吸引眾人前往朝聖，結果因人潮太多，店長只好要求女廚師先下班，女廚師真實身分也因此曝光。

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網友當時留言「會煮飯的女生太有魅力了～」、「住樹林那麼久都不知道」，事後這位正妹廚娘身分曝光，原來是27歲林彤，電視廣告模特兒、活動主持人，前幾年工作因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）疫情影響，演出機會銳減，近年到友人熱炒店培養第二專長，每週短短兼職兩日，已出師的她也如常掌廚，業者透露她掌廚時生意變好，每天有30餘名粉絲捧場買飯。

對於爆紅，林彤發文「我好像爆紅，甚至因人潮太多，店內無法應付，店長要她提早下班」，但也因為如此，林彤所任職的熱炒店被爆違法占用人行道，彭厝所16日下午前往取締，依違反道交條例開罰，因現場為大型炒台無法馬上移除，警方要求限期改善，今天再前往了解，發現業者已自行移除，沒有繼續違規，警方也樂見此狀況。

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