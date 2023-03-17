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    基隆黑道強索保護費被起訴 又率小弟持刀恫嚇攤販還債

    基隆地檢署漏夜複訊後，以黃男等5人有反覆實施恐嚇取財之虞，今天凌晨向法院聲押獲准。（記者林嘉東攝）

    基隆地檢署漏夜複訊後，以黃男等5人有反覆實施恐嚇取財之虞，今天凌晨向法院聲押獲准。（記者林嘉東攝）

    2023/03/17 16:35

    〔記者林嘉東／基隆報導〕天道盟太陽會基隆分會（天道盟隆陽會）長黃嘉政涉向基隆廟口一帶店家強索保護費去年底被起訴；未料，黃獲法院交保後，昨天凌晨為了追討台幣15萬元賭債，夥同鄭姓等4名小弟持西瓜刀、球棒，恫嚇羅姓小販：「不還錢就不用擺攤了！」小弟甚至掌摑羅婦，逼著羅連夜向友人借錢還債。警方獲報逮到黃等5人後，依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌送辦；檢方漏夜複訊後，以黃男等5人有反覆實施恐嚇取財之虞，今天凌晨向法院聲押獲准。

    「黑道大哥跑到我家恐嚇討債！」基隆市警四分局昨天凌晨3時許接獲羅姓婦人報案後，掌握羅婦口中的黑道大哥竟是天道盟太陽會基隆分會（天道盟隆陽會）長黃嘉政，黃帶著4名小弟到羅家討債，警方立即組成專案小組趕往抓人。

    警方荷槍實彈趕抵後，當場逮捕黃嘉政、鄭姓、褚姓、許姓與李姓小弟等5人，帶回警局偵辦；黃等人認為，欠債還錢天經地義，不認為自己觸法，不過，警方調查，黃等人為了向羅婦追討15萬元賭債，還與小弟聯手控制羅婦人身自由4個多小時之久。

    警方調查，羅婦平日在成功一路市場橋頭擺攤賣蝦，黃嘉政討債時，恫嚇羅婦：「不還錢就不用擺攤了！」褚姓小弟接著把一把西瓜刀擺在桌上後，再賞了羅婦一巴掌，逼羅婦開著車到山海關社區向友人借錢還錢。

    羅婦借不到錢，開車回家途中，見黃等人的車還跟在她後面，擔心回家後又會被打，趁隙向警方報案。

    警方調查後，以黃等人涉犯恐嚇取財與妨害自由等罪嫌送辦，承辦檢察官江柏青、主任檢察官陳照世漏夜複訊後，以黃等人有反覆實施恐嚇取財向法院聲請羈押，法院今天凌晨4時許裁准將黃等人羈押禁見。

    黃與大哥吳孝德等人被控以基隆廟口奠濟宮為據點，向愛一、愛三路小吃店、卡拉OK、俱樂部等強索保護費或圍事費，9個月下來至少收走14家業者350萬3千元，全案現由基隆地院審理中。

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