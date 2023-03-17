打擊黑幫！查獲詐欺賭博毒品各項不法 嘉市移送15人
〔記者丁偉杰／嘉義報導〕為壓制黑幫氣焰，嘉義市警方近日實施「威力掃蕩臨檢」，並執行警政署「安居專案」，破獲黑幫背景份子經營的詐欺集團水房、電子遊藝場私設賭博機台，及一舉搗破毒品分裝工廠、提報拘禁人頭帳戶詐欺集團成員為治平對象，共移送15名犯嫌偵辦，成效斐然。
今天上午，嘉市警局由刑警大隊長李奇勳率領一、二分局偵查隊長洪茂發、李思穎等辦案團隊召開記者會，展示3月初至今執行威力掃蕩臨檢成果，所起獲的毒品咖啡包1300包、愷他命900公克、新興毒品梅片820錠等大量毒品及賭博機台IC板等贓證物。
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在打擊詐欺方面，警方指出，國內某幫派背景的成員在嘉市博愛路一段民宅經營詐欺集團水房，以假借博奕名義詐騙民眾，前晚展開查緝行動，當場逮捕蔡嫌等3人，查扣手機35支、筆記型電腦2台等證物。
嘉義地區某幫派在嘉市林森西路投資某合法電子遊藝場，掩護賭博遊戲機台，警方查扣賭博機台58台、IC板87片、現金33萬餘元、監視器、積分卡等證物，將蔡姓現場負責人、員工及賭客共4人送辦，並函請市府裁罰勒令停業，斬斷幫派組合經濟來源。
警方說，一處毒品分裝工廠藏身於嘉市明德路某民宅，警方逮捕江嫌等4人，其中還有外籍移工，該集團毒品咖啡包每包售價約500元，所查獲愷他命900公克市值約90萬元，還有新興毒品梅片，及時阻止該批毒品流入市面。
嘉市警方飛象過河到桃園查察組織犯罪治平專案，拘提治平目標陳嫌及共犯4人到案。陳嫌等人涉嫌利誘被害人交付人頭帳戶，再對被害人拘禁限制自由及管收手機斷絕對外聯絡，並對被害人施以毆打及砸毀車輛暴行，俟被害人帳戶遭警示後再予釋放，警訊後依組織犯罪防制條例、刑法詐欺、妨害自由等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。