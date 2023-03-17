打擊黑幫！查獲詐欺賭博毒品各項不法 嘉市移送15人

嘉市警局刑警大隊長李奇勳（左四）率領等辦案團隊召開記者會，展示執行威力掃蕩臨檢成果。（記者丁偉杰攝）

2023/03/17 16:22

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕為壓制黑幫氣焰，嘉義市警方近日實施「威力掃蕩臨檢」，並執行警政署「安居專案」，破獲黑幫背景份子經營的詐欺集團水房、電子遊藝場私設賭博機台，及一舉搗破毒品分裝工廠、提報拘禁人頭帳戶詐欺集團成員為治平對象，共移送15名犯嫌偵辦，成效斐然。

今天上午，嘉市警局由刑警大隊長李奇勳率領一、二分局偵查隊長洪茂發、李思穎等辦案團隊召開記者會，展示3月初至今執行威力掃蕩臨檢成果，所起獲的毒品咖啡包1300包、愷他命900公克、新興毒品梅片820錠等大量毒品及賭博機台IC板等贓證物。

請繼續往下閱讀...

在打擊詐欺方面，警方指出，國內某幫派背景的成員在嘉市博愛路一段民宅經營詐欺集團水房，以假借博奕名義詐騙民眾，前晚展開查緝行動，當場逮捕蔡嫌等3人，查扣手機35支、筆記型電腦2台等證物。

嘉義地區某幫派在嘉市林森西路投資某合法電子遊藝場，掩護賭博遊戲機台，警方查扣賭博機台58台、IC板87片、現金33萬餘元、監視器、積分卡等證物，將蔡姓現場負責人、員工及賭客共4人送辦，並函請市府裁罰勒令停業，斬斷幫派組合經濟來源。

警方說，一處毒品分裝工廠藏身於嘉市明德路某民宅，警方逮捕江嫌等4人，其中還有外籍移工，該集團毒品咖啡包每包售價約500元，所查獲愷他命900公克市值約90萬元，還有新興毒品梅片，及時阻止該批毒品流入市面。

嘉市警方飛象過河到桃園查察組織犯罪治平專案，拘提治平目標陳嫌及共犯4人到案。陳嫌等人涉嫌利誘被害人交付人頭帳戶，再對被害人拘禁限制自由及管收手機斷絕對外聯絡，並對被害人施以毆打及砸毀車輛暴行，俟被害人帳戶遭警示後再予釋放，警訊後依組織犯罪防制條例、刑法詐欺、妨害自由等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

嘉市警方破獲某幫派在林森西路投資某合法電子遊藝場，掩護賭博遊戲機台。（警方提供）

嘉市警方破獲國內某幫派背景的成員在嘉市博愛路一段民宅經營詐欺集團水房。（警方提供）

嘉市警方查獲詐欺集團成員提報為治平對象。（警方提供）

警方起獲的毒品咖啡包、新興毒品梅片等證物。 （警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法