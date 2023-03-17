醉女不爽女警靠近她男友辱嗆「老處女」 代價曝光

台北地檢署勘查警方密錄器影像，依妨害公務罪將鄭女、吳男緩起訴。（示意圖）

2023/03/17 16:02

〔記者錢利忠／台北報導〕一對情侶在餐廳酒醉鬧事，警方獲報到場，喝醉的鄭姓女子不滿女警靠她男友太近，辱嗆女警「老處女！再碰我老公我揍妳喔」，一旁的吳姓男友則嗆女警「妳在機X什麼」，雙雙被依侮辱公務罪現行犯逮捕法辦；2人酒醒後悔不當初，急著賠償及向女警道歉，台北地檢署勘查警方密錄器影像，依妨害公務罪將2人緩起訴。

不過，2人喝酒誤事雖獲得緩起訴1年，但代價也不小，檢方命2人應於緩起訴確定後的3個月內，各支付3萬元處分金，合計須支付6萬元處分金給國庫。

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去年9月23日晚上10時許，該對情侶在北市大安區延吉街某餐廳飲酒，酒醉後開始在餐廳內鬧事，店家不得已，只好報警處理。

古姓女警到場了解情況時，已喝得醉醺醺的鄭女，疑似不滿女警靠近她的男友，竟爆粗口，還連珠炮式地辱女警「老處女」、「妳問問看在場有沒有人覺得妳是老處女啦！X」、「再碰我老公，我揍妳喔」、「恁阿嬤勒...XX娘！」。

當時在一旁的吳男已帶醉意，也加入女友與女警之間的戰火，嗆罵女警「妳在機X什麼」；最終，2人均被依妨害公務罪現行犯逮捕；鄭女還一度拒捕，伸手亂抓還用腳踢女警，造成女警手部及腳部多處淤挫傷。吳男為阻止警方帶走他的女友，則用手阻擋員警開警車的車門。

2人事後均被依妨害公務罪法辦，得知自己喝醉辱嗆及襲警，2人均悔不當初，除了私下向員警道歉，還賠償員警損失，2人被控傷害、公然侮辱等告訴乃論之罪，因此獲員警撤告；不過，侮辱公務員罪為非告訴乃論之罪，2人難逃官司，庭訊時均認罪並表達悔意，這才獲檢方同意給予緩起訴處分。

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