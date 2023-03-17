為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    虎井消防分隊巧思 報廢消防水帶搖身一變成為滅火用火把

    虎井消防分隊將廢棄水帶，綁上竹竿成為滅火用火把。（澎湖縣政府消防局提供）

    虎井消防分隊將廢棄水帶，綁上竹竿成為滅火用火把。（澎湖縣政府消防局提供）

    2023/03/17 13:51

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕報廢的消防水帶再增新用途！澎湖縣政府消防局虎井消防分隊發揮巧思，利用救災報廢之消防水帶，經由適當裁剪並用鐵絲綑綁於竹竿，除讓救災資源有效循環再利用，也節省公帑支出，同時也是「適得其所」再利用的典範。

    每年清明節澎湖群島炊煙四起，民眾掃墓祭祖緬懷祖先慎終追遠，常因不注意引起雜草火警頻傳，使消防同仁及義消志工疲於奔波滅火，尤其是墓區通常交通不便，導致大型消防車不易進入，因此製作簡易的滅火用火把，有助於第一時間即時撲滅火苗，避免火勢持續擴大。

    虎井消防分隊利用救災報廢消防水帶，經由適當裁剪並用鐵絲綑綁於竹竿，除讓救災資源有效循環再利用，也節省公帑支出，滅火用火把對燒草火警撲滅有明顯助益，特別提供消防水源不足、道路狹小消防車無法通過的公墓使用，此次共製作10餘支滅火用火把，讓許多因為救災而損壞的消防水帶有了新的用途，有效提升分隊雜草火災搶救戰力及增進義消應變協勤救援能力。

    澎湖縣政府消防局也呼籲前往掃墓祭祖民眾，為降低野草火警發生，「祭祖掃墓不用火環保又平安」並謹記以下五大原則：一、除草不用火（攜回丟棄）。二、紙錢不燃燒（放集中燃燒處或以功代金）。三、爆竹不施放。四、菸蒂不亂丟。五、垃圾要帶走。籲請民眾掃墓時應注重環保，焚燒冥紙應在安全處所且減少數量，以降空氣汙染，並將垃圾打包攜回，共同愛護菊島環境及避免火災發生。

    廢棄消防水帶搖身成為滅火用火把，成為再利用的典範。（澎湖縣政府消防局提供）

    廢棄消防水帶搖身成為滅火用火把，成為再利用的典範。（澎湖縣政府消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    官田消防分隊發明水帶電動清洗收捲機 獨步全國
    2022/04/08 17:26

    官田消防分隊發明水帶電動清洗收捲機 獨步全國
    台南發明消防水帶清洗收納機 省時省力申請專利
    2021/09/27 14:31

    台南發明消防水帶清洗收納機 省時省力申請專利

    等不及啦！疫情後最新出國攻略！
    麥克風少年、獅子會回饋地方 捐贈消防水帶和快篩試劑
    2021/08/03 19:53

    麥克風少年、獅子會回饋地方 捐贈消防水帶和快篩試劑
    體驗營拋1.5公斤水帶打保齡球 學童：消防員好辛苦
    2019/07/17 14:27

    體驗營拋1.5公斤水帶打保齡球 學童：消防員好辛苦

    大金30感謝有您 新品發表登場！
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播