虎井消防分隊巧思 報廢消防水帶搖身一變成為滅火用火把

虎井消防分隊將廢棄水帶，綁上竹竿成為滅火用火把。（澎湖縣政府消防局提供）

2023/03/17 13:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕報廢的消防水帶再增新用途！澎湖縣政府消防局虎井消防分隊發揮巧思，利用救災報廢之消防水帶，經由適當裁剪並用鐵絲綑綁於竹竿，除讓救災資源有效循環再利用，也節省公帑支出，同時也是「適得其所」再利用的典範。

每年清明節澎湖群島炊煙四起，民眾掃墓祭祖緬懷祖先慎終追遠，常因不注意引起雜草火警頻傳，使消防同仁及義消志工疲於奔波滅火，尤其是墓區通常交通不便，導致大型消防車不易進入，因此製作簡易的滅火用火把，有助於第一時間即時撲滅火苗，避免火勢持續擴大。

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虎井消防分隊利用救災報廢消防水帶，經由適當裁剪並用鐵絲綑綁於竹竿，除讓救災資源有效循環再利用，也節省公帑支出，滅火用火把對燒草火警撲滅有明顯助益，特別提供消防水源不足、道路狹小消防車無法通過的公墓使用，此次共製作10餘支滅火用火把，讓許多因為救災而損壞的消防水帶有了新的用途，有效提升分隊雜草火災搶救戰力及增進義消應變協勤救援能力。

澎湖縣政府消防局也呼籲前往掃墓祭祖民眾，為降低野草火警發生，「祭祖掃墓不用火環保又平安」並謹記以下五大原則：一、除草不用火（攜回丟棄）。二、紙錢不燃燒（放集中燃燒處或以功代金）。三、爆竹不施放。四、菸蒂不亂丟。五、垃圾要帶走。籲請民眾掃墓時應注重環保，焚燒冥紙應在安全處所且減少數量，以降空氣汙染，並將垃圾打包攜回，共同愛護菊島環境及避免火災發生。

廢棄消防水帶搖身成為滅火用火把，成為再利用的典範。（澎湖縣政府消防局提供）

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