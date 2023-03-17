農場小開賣大麻 限定「泰達幣」用「埋包」交易

中市警方拘提李男（圖中），並搜索「埋包」的地點。（警方提供）

2023/03/17 12:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕南部某有機農場的李姓小開（33歲，大學畢業），家境雖優渥，但他染上毒品，吸毒費用入不敷出，竟然動歪腦筋，於網路販賣大麻等毒品，而且限定只能用虛擬貨幣「泰達幣」交易，再用「埋包」等手法交易，台中市警局刑警大隊偵一隊搜索住處，查扣大麻等毒品，他承認販毒，還強調自己是雅痞，吸毒有助於他思考理財投資。

中市刑大偵一隊調查，去年6月警方查獲一起毒品，持續「向上溯源」，報請台中地檢署指揮，追溯毒品來源，發現李男涉有重嫌，警方去年底持搜索票南下，拘提李男並搜索住處，查扣大麻1包（毛重5.2公克）、大麻結晶球1罐（毛重57.8公克）、毒郵票1枚（毛重0.8公克）、大麻巧克力1包（毛重2.6公克），以及研磨器2個、分裝袋1批等證物。

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警方調查，大學畢業、從事投資理財工作的李男，是南部地區一家有機生態農場的小開，家庭經濟不差，不料，染上毒癮後入不敷出，竟於網路張貼販賣大麻等毒品訊息，而且還限制只能用虛擬貨幣交易，他不否認自己吸毒與販毒，宣稱吸大麻有助於他思考理財投資。

至於李男的毒品來源，警方仍調查中，他並未在自家農場種大麻，另外，他的交易手法，是想要買毒的人，提供虛擬貨幣「錢包地址」，用虛擬貨幣付款之後，李男再用「郵寄」、「埋包」（藏放在指定地點，例如某公園樹叢內、某商業大樓角落抽水馬達旁，或某菜園雜物堆）等方式，由購毒者自行拿取，這是坊間近年新興的交易手法，檢方已依毒品危害防制條例起訴。

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警方搜索自認是雅痞的李男住處。（警方提供）

警方查扣的證物。（警方提供）

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