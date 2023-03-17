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    101大樓內健身房地板水漬害會員受傷 業者判賠17萬

    101大樓內健身房地板有水漬，有會員跌倒受傷，北院判業者應賠償17萬多元。（資料照）

    101大樓內健身房地板有水漬，有會員跌倒受傷，北院判業者應賠償17萬多元。（資料照）

    2023/03/17 10:30

    〔記者溫于德／台北報導〕服飾店陳姓老闆3年前到101大樓內健身房運動，經過健身房通道時因地板有水漬，現場也未擺設告示牌警示，害陳男跌倒受傷，他決定提告求償138萬多元，台北地院認定健身房有疏失，判業者應賠償他醫療費、精神慰撫金共17萬多元。可上訴。

    2020年6月1日健身房會員陳男經過走道時滑倒，造成全身多處擦挫傷，也因為嘔吐暈眩而無法入睡，陳男認為業者多次放任健身房漏水，害他受傷。

    陳男強調，這間健身房不是第一次發生漏水現象，同年6月2日健身房人員還拿了3個桶子接水，顯然業者並未依規定每小時定期巡視，因此求償醫療費、不能工作損失、精神慰撫金，以及1倍懲罰性賠償金，共138萬多元。

    業者解釋，6月1日健身房地板之所以會殘留水漬，是因為101大樓的消防排煙風管漏水，並隱於天花板內，導致無法從風口外觀得知內部管線有漏水情況，實在難以預先採取防範措施。

    業者進一步指出，員工都會定期巡視，並未發現地面有水漬，當時可能是偶發性滴水，且於2日漏水時已立即擺設警示牌，善盡企業經營者的注意義務；另，陳男跌倒的地方，並非證人所稱常看見水漬之處，拒絕賠償。

    北院根據監視器畫面，指案發當下通道走廊已存在不規則的藍紫色閃爍光，顯然地板上有水漬，卻未見健身房人員到場巡視、檢查，因此認定業者有賠償責任，判賠相關醫藥費、精神慰撫金以及1倍懲罰性賠償金，共17萬多元。

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