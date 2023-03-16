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    3/16 威力彩頭獎2連摃！今彩539頭獎開出1注

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

    2023/03/16 22:20

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月16日）第112000064期今彩539頭獎開出1注，由彰化縣花壇鄉長沙村中正路89號1樓「紅帥公益彩券行」開出；第112000022期威力彩、第112000064期雙贏彩頭獎均摃龜。

    第112000022期威力彩中獎號碼為「第一區：03、06、16、21、22、23，第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共29注中獎，每注可得2萬元；伍獎共193注中獎，每注可得4000元；陸獎共1555注中獎，每注可得800元；柒獎共2771注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5175注中獎，每注可得200元；玖獎2萬1190注中獎，每注可得100元；普獎共3萬4101注中獎，每注可得100元。

    第112000022期38樂合彩中獎號碼為「03、06、16、21、22、23」，五合摃龜；四合11注中獎，每注可得6萬7500元；三合共105注中獎，每注可得5750元；二合共1818注中獎，每注可得750元。

    第112000064期雙贏彩中獎號碼為「04、05、06、07、09、10、15、17、18、19、22、23」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共100注中獎，每注可得500元；肆獎共1244注中獎，每注可得100元。

    第112000064期今彩539中獎號碼為「10、21、25、37、38」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共144注中獎，每注可得2萬元；參獎共5634注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7851注中獎，每注可得50元。

    第112000064期39樂合彩中獎號碼為「10、21、25、37、38」，四合摃龜；三合共109注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7207注中獎，每注可得1125元。

    第112000064期3星彩中獎號碼為「142」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000064期4星彩中獎號碼為「5359」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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