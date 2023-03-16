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    弟拒酒測又欠稅沒繳罰單 哥哥擔心嚇壞老媽急代繳

    執行員（圖左）陪同蘇男哥哥（中）及大嫂（右）至新北分署出納室以現金繳清義務人全部欠款。（記者王定傳翻攝）

    執行員（圖左）陪同蘇男哥哥（中）及大嫂（右）至新北分署出納室以現金繳清義務人全部欠款。（記者王定傳翻攝）

    2023/03/16 18:05

    〔記者王定傳／新北報導〕蘇姓男子因拒絕酒測被罰18萬元，連同稅捐、健保費、交通及環保違規罰鍰、機車燃料使用費等，共欠22萬餘元，在行政執行署新北分署書記官準備登門張貼封條查封房屋前，蘇男哥哥擔心與蘇男同住的母親受到驚嚇，急至新北分署代為繳清全部欠款。

    新北分署指出，去年1月14日晚上8時許，53歲的蘇男騎車行經板橋長江路1段一帶，因拒絕酒測，被新北市政府交通事件裁決處罰18萬元，雖辦理分期繳納，但僅繳納部分金額，尚欠15萬8600元，案件於去1月間移送執行。

    新北分署指出，蘇男另滯納房屋稅、地價稅、使用牌照稅、健保費、機車燃料使用費及超速、不遵行方向行駛、未投保汽機車強制責任險肇事、騎機車隨地拋棄菸蒂等交通及環保違規罰鍰共6萬2000餘元，一併被移送新北分署執行。

    新北分署扣押蘇男銀行存款無著，隨即於今年2月間發函囑託地政機關就蘇男板橋區住家房地辦理查封登記，並通知3月23日登門張貼封條。

    蘇男哥哥接到查封函後，先於3月1日致電書記官查詢蘇男欠款原由及金額，並表示不久前才給蘇男約20萬元，處理酒駕案件，不知道蘇男還有其他酒駕案件，同時請求書記官給予時間，讓他與其他姐妹商議解決方案，但經新北分署查證，蘇男並無其他酒駕罰鍰案件。

    今年3月10日，蘇男哥哥及大嫂親至新北分署以現金代蘇男繳清全部欠款，蘇男哥哥無奈地表示，他不知弟弟行蹤及現況，常常為弟弟處理債務問題，因弟弟闖禍而煩惱，他本身只是保全人員，收入不豐，因擔心書記官登門張貼封條時會驚嚇到母親，只好自掏腰包繳清欠款，對弟弟非常無可奈何，只能希望弟弟不要再繼續違規了。

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