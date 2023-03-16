女子超商內大喊遭男性友人毆打 警到場揪出背6項通緝罪名

台中市歐姓工人因涉及毒品、傷害等案，被台中、新北地檢等單位發布6條通緝，逃亡至新北，卻因毆打女友人被戳破身分。（記者吳仁捷翻攝）

2023/03/16 17:37

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市五股一處超商今天清晨傳出女子在店內大喊遭人打傷，要求店員報警，警方到場盤查男子身分，歐姓男子謊報身分被戳破後，女子再高喊男子是通緝犯報復，警方一查，赫見男子被新北地檢署等5個單位發布6項通緝罪名，歐嫌還想趁隙逃跑，被警力及路人制伏，造成一名警員掛彩，全案依妨害公務送辦，並將男子押解歸案。

新北警蘆洲分局德音派出所今天凌晨5時獲報，自強路一處超商傳出女子遭同行男子毆打，警方到場，男子謊報身分，因臉部特徵明顯不同被識破，報案的女子再爆出打人男子是通緝犯，警方進一步查證男子身分。

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警方拍下疑犯照片過濾，赫見他共被發布3條毒品通緝（台中地院、台中地院、新北地檢）、1條傷害通緝（士林地檢）、1條槍砲條例通緝（新北地院）及1條過失傷害（新北地檢）等罪名，且原住台中，躲避通緝逃到新北新莊居住，未料因與女友吵架後打人被查獲。

警方說，因歐嫌被識破後逃逸，警員緝捕時遭遇頑強抵抗，支援警力、路人加入追捕，制伏歐嫌歸案，但緝捕期間造成一名警員手腳挫傷，幸無大礙，全案依妨害公務、通緝案移送新北地檢偵辦。

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