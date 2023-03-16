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    嘉義水上已封閉垃圾掩埋場悶燒 研判鄰近墳墓雜草延燒

    水上鄉已封閉的律潔垃圾掩埋場悶燒中。（林緗亭提供）

    水上鄉已封閉的律潔垃圾掩埋場悶燒中。（林緗亭提供）

    2023/03/16 15:20

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉已封閉的律潔垃圾掩埋場，昨天傍晚傳出火警，今天仍在悶燒；嘉義縣環保局前往調查，研判是鄰近私人墳墓有雜草燃燒，延燒到掩埋場，嘉義縣消防局與律潔公司人員正在現場處理，該公司請怪手挖掘灑水，希望能在今天滅火。

    多位水上鄉民昨天便在網路反映，聞到很濃的燒垃圾味道，還有類似燒塑膠的味道，大罵「臭死了！」

    水上鄉長林緗亭說，消防局水上分隊今早回報，這個掩埋場大概30年，內部有許多沼氣，幾乎每一年都會燒一次，垃圾掩埋場屬於深層火災，必須進行挖掘才能有效滅火，否則就會持續悶燒。以往經驗都要燒個兩三天才能完全熄滅。比較難處理的地方是，沼氣開挖，還可能會氣爆，所以昨天環保局有提醒必須注意開挖安全，避免爆炸，她提醒鄉親，最近空氣品質會非常不好。

    嘉義縣環保局說明，已封閉的律潔垃圾掩埋場表面有覆土，因封閉已久，覆土上有長草，經初步瞭解，昨天傍晚掩埋場附近的墳墓有雜草燃燒，結果燒到掩埋場的雜草，導致掩埋場燃燒，目前還在悶燒，因此該公司已請怪手挖掘及灑水，希望今天能夠將火勢撲滅。

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