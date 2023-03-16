重度身障者爭取個人助理服務時數案一審勝訴 律師籲新北市府勿上訴

重度身障者玉姐爭取個人助理服務每月時數，今獲北高行判決時訴，新活力自立生活協會總幹事林君潔代玉姐（前排中）播放感言。（記者溫于德攝）

2023/03/16 13:51

〔記者溫于德／台北報導〕重度身障者玉姐（化名），因全身無力，平時生活大小事均需友人協助，前年向新北市政府社會局申請個人助理服務每月744小時（即每日24小時），社會局依法僅核定上限每月60小時。玉姐不服提告，台北高等行政法院今判玉姐勝訴，即撤銷核定每月60小時的決定，由社會局踐行法定程序後，作出適法裁量。本案是重度身障者爭取個人助理服務時數的首宗案件，順利獲勝。

玉姐今未到庭聆判，她透過新活力自立生活協會總幹事林君潔播放錄音檔感謝法官、律師團、相關團體及個人的參與支持，她也說，自己生活辛苦有被看到及重視，現在終於完成這樣階段性的使命，這不只是自己的福祉，許多重度身障者也有類似的處境希望可以被關注。

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律師翁國彥則呼籲新北市政府不要繼續上訴，讓判決就此確定；翁強調，依玉姐狀況，在人權立國的台灣不應存在，她四肢沒力，一旦沒有居服員，沒有個人助理，就無法作做任何事，假使蟑螂爬過她的身體，她也無法處理。

北高行由審判長高愈杰、陪席法官楊坤樵、受命法官孫萍萍組成合議庭。合議庭認為，身心障礙者個人照顧服務辦法中規定「依其需求提供24小時服務」，所以應依身心障礙者的具體需要為依據，而非規定每月提供若干小時服務為上限。

而社會局核定玉姐個人助理服務每月60小時時數，並未依身心障礙者福利與服務需求評估及證明核發辦法、服務辦法的相關規定，循序踐行需求評估、籌組專業團隊確認評估結果。

社會局便以書面通知玉姐，經玉姐及同儕支持員共同擬訂自立生活計畫，由社會局審查核定，已經違法，因此，玉姐提告請求撤銷核定每月60小時的個人助理服務，屬有理由。

合議庭強調，社會局除了已核給玉姐每月個人助理時數60小時外，應該再核給玉姐若干時數，這部分則由社會局踐行法定程序後，作出適法裁量。

至於玉姐同案請求再核給她每月個人助理時數684小時部分，合議庭認為無理由，判決駁回。全案可上訴。

玉姐委任律師翁國彥（左1）。（記者溫于德攝）

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