永和「人彘」弒父分屍案 兇嫌護母弒父判刑19年確定

新北地方法院考量符男弒父動機是為了保護母親，犯後也有悔意，家人均無意提告，依殺害直系血親尊親屬、遺棄屍體等罪，將他判處19年徒刑，二審高等法院維持原判；最高法院審理後駁回上訴，判刑19年定讞。（資料照）

2023/03/16 11:04

〔記者張文川／台北報導〕新北市永和區前年12月發生駭人聽聞的弒父「人彘」分屍案，檢警調查，54歲兇嫌符冠羣將住在長照機構的84歲老父接回家照顧，4天後因不滿父親多次家暴、騷擾母親，憤而以枕頭將父親悶死，藏屍9天後再予肢解，以行李箱裝屍塊棄置於中和、永和交界的瓦磘溝內。新北地方法院一審考量他弒父動機是為了保護母親，犯後也有悔意，家人均無意提告，依殺害直系血親尊親屬、遺棄屍體等罪，將他判處19年徒刑，二審高等法院維持原判；最高法院審理後駁回上訴，判刑19年定讞。

判決指出，符男之父於1994年符母離婚後，獨自住在台中，晚年入住某長照機構，後來該機構不願再照顧他，符男於2021年11月24日將父親接回家照料，但認為照顧父親的需求過高，且懷疑父親多次企圖進房間侵犯患有憂鬱症的母親，造成母親極大的精神壓力，遂於同月28日下午持枕頭把父親悶死，再把屍體藏在住家的頂樓加蓋處。

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同年12月6日晚間，符男拿鋸子等工具肢解父親遺體，塞入行李箱內，隔天凌晨2時許，拖著行李箱步行至瓦磘溝上的水源橋上棄屍；8日清晨民眾在瓦磘溝發現載浮載沉的行李箱，通報中和區公所人員到場指示雨水清疏廠商前往處理，撈起赫然發現竟是一具男屍的上半身軀幹，報警處理。

警方到場發現是具無頭、無四肢男屍，大腿僅剩3分之1，手臂從肩膀以下全斷，軀幹泡水後浮腫，切口平整，確認是人為分屍，過濾棄屍現場影像鎖定符男，拘提到案收押迄今。

一審新北地院認為，符男將父親接回家之後，父親常故意指使他與母親做事，並多次企圖騷擾、家暴、侵犯其母，符男自認自己的決定害母親陷入危險，衝動之下弒父，應受高度譴責，但考量他非泯滅人性、無可教化之徒，犯案動機出於保護母親，卻錯誤選擇了極端的手段，考量犯後認罪有悔意、家人均無意提告，判處19年徒刑。

經上訴，二審高等法院、三審最高法院皆認為原判決無違誤法令，量刑也依法有據，駁回上訴定讞。

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