生技老董買16幅北韓油畫 「這理由」逃過資恐防制法官司

北韓因發展核武被聯合國下令制裁，該國規模最大的「萬壽台創作社」也被列入制裁名單，任何人不得直接或間接為該公司收集或提供財物及財產上利益。（美聯社）

2023/03/16 11:02

〔記者錢利忠／台北報導〕北韓因發展核武被聯合國下令制裁，該國規模最大的「萬壽台創作社」也被列入制裁名單，任何人不得直接或間接為該公司收集或提供財物及財產上利益，某生技公司趙姓負責人購買16幅該公司創作的油畫，吃上資恐防制法官司；台北地檢署調查，趙男是透過中間人買畫，辯稱不知畫作來自北韓，認定沒犯意，今處分不起訴。

萬壽台創作社位於北韓平壤市平川區安山大街，成立於1958年11月17日，直屬朝鮮勞動黨中央委員會，是北韓水準最高的美術創作基地，下設11個創作團，包括朝鮮畫、油畫、壁畫、雕塑、繡藝、寶石畫、萬年畫、工藝、陶瓷、出版畫、房地產開發等創作團；北韓被聯合國制裁後，我國法務部也公布，自2017年8月7日起，將該公司列入制裁對象。

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萬壽台創作社被列入制裁名單後，趙男於2017年10月13日至2018年6月8日間，涉嫌以電子郵件聯繫李姓中間人，由李某代為向萬壽台創作社的金姓畫家，購入12幅油畫作品，並於2018年5月25日，約定以7700美元，由李某透過順風快遞從中國將畫作寄來台灣。

之後，趙男另於2019年7月16日至10月12日間，透過自稱「小張」的仲介，以人民幣2000元至3000元不等，買入4幅由萬壽台創作社創作的布製彩色油畫，畫作名稱分別為「韓式傳統宅」、「船動鼓聲」、「春天的河岸」、「王者的溫柔」。

趙男透過中間人買進北韓油畫，因此被調查局台北市調查處盯上，被依違反資恐防制法送辦：他到案後否認資助北韓，辯稱他認識的金某為油畫仲介商，並非萬壽台創作社的畫家，他是向中國的賣家購入北韓油畫，而不是向萬壽台創作社購買，他買畫時，也不知道那些畫是萬壽台創作社的畫作。

檢方查出，趙男透過李姓、金姓中間人買畫，而李、金2人均沒有被列入制裁名單，經勘查趙男與中間人聯繫往返的電子郵件，中間人寄出油畫的地點為中國遼寧省丹東，難證明趙男直接向被制裁的萬壽台創作社買畫，因此認定他沒有資助北韓而違反資恐防制法的犯意，予以不起訴。

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