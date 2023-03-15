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    澎湖西嶼竹灣垃圾場大火 消防員漏夜搶救

    西嶼竹灣垃圾掩埋場火警，受到堆積沼氣影響，火勢愈演愈烈。（記者劉禹慶攝）

    西嶼竹灣垃圾掩埋場火警，受到堆積沼氣影響，火勢愈演愈烈。（記者劉禹慶攝）

    2023/03/15 23:03

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在西嶼鄉竹灣村垃圾衛生掩埋場，今日晚間突然起火，由於垃圾堆積量太多，在堆積多時的沼氣助燃下，火勢愈演愈烈，澎湖縣政府消防局出動西嶼、白沙及馬公分隊8車15人趕往現場，展開漏夜搶救行動。

    澎湖縣政府消防局調查指出，15日晚間8時48分受理民眾報案，指稱西嶼鄉竹灣村垃圾衛生掩埋場發生廢棄物火警。消防局立即派遣第二大隊、西嶼、白沙及馬公分隊共8車15人前往現場，由副大隊長蔡順孝指揮搶救，目前消防人員正全力搶救中。

    由於現場堆積許多廢棄垃圾，並已多時未清理，垃圾底下產生大量沼氣，導致火勢愈演愈烈，雖然消防人員趕抵現場，以水柱噴出一條通路，冒險進入火場中布置火線，但都無法順利控制火勢，最後出動怪手前往垃圾場，希望在垃圾堆中闢出一條防火巷，阻絕火源持續蔓延。

    根據了解，澎湖垃圾長期以來仰賴海運高雄，進行焚化爐處理，但處理量有限，導致垃圾持續堆積，因垃圾容易產生沼氣，發生自燃機率相當高，湖西紅羅垃圾掩埋場就多次發生火警，澎湖縣政府曾提出自建焚化爐計畫，但因遭到民意反對及經費來源受挫，目前計畫胎死腹中，又走回頭路採取垃圾分選及製作燃料棒的計畫，是否成功仍有待觀察？卻無法立即解決澎湖的垃圾問題。

    西嶼竹灣垃圾掩埋場，晚間發生大火。（記者劉禹慶攝）

    西嶼竹灣垃圾掩埋場，晚間發生大火。（記者劉禹慶攝）

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