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    男大生遭「垂落電線勒頸」摔車重傷 台電連敗被判賠315萬

    高等法院判台電須賠償315萬多元。示意圖。（資料照）

    高等法院判台電須賠償315萬多元。示意圖。（資料照）

    2023/03/15 22:00

    〔記者楊國文／台北報導〕林姓男大學生騎機車行經桃園市道路，遭垂落的電線勒頸摔車，造成頸椎骨折等重大傷害，歷經多次手術仍無法說話，須配戴頸圈、使用輪椅，向台電求償。高等法院審理認為，台電對電線的管理未盡注意義務，應負起損害賠償責任，判決須賠償315萬餘元；可上訴三審。

    現年25歲的林男主張，2020年5月19日晚間7點15分，他騎機車沿桃園市盧竹區海山路2段由大園往林口方向行駛，因天色昏暗，無法察覺有電線桿的電線垂落，遭勒頸摔車，造成第2頸椎、右膝骨折及氣胸、食道創傷、喉部外傷併呼吸道窘迫等傷害。

    林男認為，台電疏於維護、檢修脫落電線，導致他騎車遭勒頸摔車受重傷，提起民事求償，要求台電賠償包括機車修繕、薪資損失、醫療及看護相關費用、勞動力減損、精神撫慰金共386萬多元。

    台電則主張，電線是從電線桿拉到民宅外的「接戶線」，再從「接戶線」拉到用戶端，是用電戶自行委託水電施作的「進戶線」，兩處接點為台電與用電戶責任的分界點，而電線是曝曬於屋外的電力設備，難以避免因長期風吹日曬等不可抗力因素損耗而掉落，台電每年依規定巡視該區全部電線2次，可見已盡相當注意義務。

    台電也指出，林男行經時照明充足，往來車輛都有發現電線，林男前方的休旅車就查覺電線掉落而減速，林男卻於注意車前狀況，而發生一此事故，對事故發生也有過失。

    高等法院支持一審判決見解，認為從相關事證可以認定，林男所受傷勢與電線垂落確實有因果關係，而電線依規定應由台電負責檢修及維護，此外，台電主張每年有巡檢2次，應只是最低限度的要求，難認台電對於防止電線掉落已盡相當注意義務，林男並無過失，今判決台電須賠償林男315萬3749元。

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