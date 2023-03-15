叫醒學生摸「小鳥」 國中棒球教練將入監

棒球教練猥褻學生隊員，不服高雄高分院判決，上訴被駁回將入監。（記者鮑建信攝）

2023/03/15 22:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某國中棒球教練阿國（化名）涉嫌猥褻2名學生共6次，高等法院高雄分院認定僅親吻並撫摸「小鳥」1次，依強制猥褻罪判刑1年半，他不服上訴最高法院被駁回，即將入監執行。

據了解，2017年8月至2019年2月止，某國中棒球隊教練阿國任職期間，因負責照顧隊員生活起居，於是與隊員學生同住棒球隊宿舍。

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某日晚上，隊員集體就寢後，阿國進入隊員房間，將甲男帶往自己房間並要求躺下，不顧對方閃躲及推拒，涉嫌接連強行親嘴及撫摸生殖器、胸部外，另對乙男也有類似情形。案經甲男等家人提出告訴。

阿國應訊辯稱，他請甲男進房間是要幫忙治療腳傷，否認有親嘴等侵犯行為。

承辦檢察官調查，認定阿國涉嫌對甲男、乙男共猥褻6次，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪起訴。

法官開庭調查，甲男談及此事仍有憤怒、焦慮情緒，如今想起來，都還有不舒服感覺，甚至一度因哽咽而無法作答，加上其他學生證詞，認定阿國僅對甲男猥褻1次，其餘5次均罪證不足，判刑1年6月。

阿國和檢方均不服上訴，高雄高分院認為原審判決並無不妥，兩造均駁回，但阿國再度上訴，被最高法院打臉，高雄高分院業已收到判決書，地檢將通知他到案執行。

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