「罪犯勇於嘗試新科技!」 德國檢方籲我提升偵緝數位犯罪能力

德國巴伐利亞邦三大高等檢察署之一的班堡（Bamberg）高等檢察署檢察長Wolfgang Grundler （左三）及副檢察長Thomas Goger（右四）於日前來台交流。（記者吳政峰翻攝）

2023/03/15 20:30

〔記者吳政峰／台北報導〕德國巴伐利亞邦班堡（Bamberg）高檢署檢察長Wolfgang Gründler 及副檢察長Thomas Goger日前訪台拜會法務部，並與檢察機關進行交流，舉辦首屆「台德檢察體系交流系列論壇」，討論「檢察體系如何因應遽變中的數位犯罪」，Wolfgang Gründler直言：「罪犯通常是第一個勇於嘗試新科技的人!」籲執法機關提升查緝數位犯罪的能力。

法務部長蔡清祥表示，德國打擊數位犯罪的經驗值得學習，而且我國與德國法制架構相近，檢察官之間更擁有共同的法律語言，希望藉由檢察長、副檢察長此次來訪，建立未來台德間互派檢察官前往見習的實務交流機會，讓我國檢察官能夠至德國檢察機關實地見習，以進一步了解德國法律在實務的實踐，及執法單位偵辦犯罪的策略與突破，精進及優化我國偵查作為。

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Wolfgang Gründler對於蔡清祥的建議大表贊同，更表示交流學習是雙向的，十分樂見與台灣未來的合作，此行不僅分享德國經驗，更希望了解台灣打擊數位犯罪的作法，相信亦能帶給德國檢察機關不同的省思。

法務部舉辦首屆「台德檢察體系交流系列論壇」，以「檢察體系如何因應遽變中的數位犯罪」為討論議題，針對德國在高檢署層級進行數位犯罪調查的經驗、增進檢察官數位偵查能力的方法、德國檢察體系的運作，以及德國科技偵查法制化後實務運用情形，與我國檢察官等實務工作者及法律學者、專家們進行深度對話。

Wolfgang Gründler 及Thomas Goger提醒：「罪犯通常是第一個勇於嘗試新科技的人，如何快速提升查緝數位犯罪的能力，對全世界的執法機關而言，都是重大的挑戰。」

同一時間，德國慕尼黑大學教授Helmut Satzger接受台大邀約擔任客座教授，將慕尼黑大學法學院院長Prof. Dr. Beate Gsell今年2月簽署的「選送訪問學者合作備忘錄展期協議」送交蔡清祥，允諾將積極接洽慕尼黑市轄內檢察機關，以提供我國檢察官前往短期實習的機會，深化台德司法交流。

法務部邀請Helmut Satzger以「『刑法』？一個處在歐洲轉變中的概念」為題發表演說，闡述於歐洲人權公約及歐盟法的影響下，何謂「刑法」？並以歐盟司法互助中的禁止雙重處罰概念，說明歐盟法對歐洲國家刑法影響。

Helmut Satzger表示，歐盟法院在認定歐盟法秩序中一事不再理的「已受確定判決」要件時，跳脫各國內國法的法規範名稱，援引歐洲人權法院著名的Engel基準，建立獨立歐洲法下的「刑事裁判」認定標準。過往在內國法被定性為「行政罰」的處罰，可能因符合Engel基準而被認為具有「刑事處罰」性質，使受該行政罰裁罰確定的當事人，因此享有就同一事件不再被其他歐盟會員國再為追訴的權利。此一歐洲法獨立的「刑法認定」標準，帶給成員國法體系認知極大衝擊。

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